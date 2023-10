Toyota pakt uit met drie elektrische concepten

Volgens Toyota belichamen de twee concept personenauto’s een toekomst waarin elektrificatie, intelligentie en een nieuwe beleving centraal staan. Net zoals veel andere autofabrikanten is ook Toyota er inmiddels wel van doordrongen dat mobiliteit in de toekomst meer is dan alleen het leveren van auto’s en andere vervoersmiddelen. Toyota wil ook meer worden dan alleen een autoleverancier. Het beoogt in de toekomst als lifestylepartner van haar klanten door het leven te gaan. Een lifestylepartner die nauw aansluit bij de individuele waarden van elke klant.

Over de specificaties van de twee FT’s wordt door Toyota verder nog nauwelijks iets geroepen. Behalve dan dat de 3e een SUV is en de Se een sportieve EV is. Bij de ontwikkeling van de sportieve concept EV is ook gebruik gemaakt van de expertise die is opgedaan door Toyota GAZOO Racing. De foto’s van beide Toyota Concepten onthullen ook nog niet veel.

De KAYOIBAKO bus

Van de tweede concept EV laat Toyota wel al iets meer zien. Het is een concept van wat de Japanse fabrikant ziet als het bestelbusje van de toekomst. De KAYOIBAKO bus – die naam is echt heel lang over nagedacht, denk ik – is een busje dat volledig naar de wensen van de klant aangepast kan worden. Dat is de gedachte achter de ‘ultiem uitbreidbare’ vorm van mobiliteit die Toyota toont op de Japan Mobility Show in Tokio.

De KAYOIBAKO kan niet alleen softwarematig, maar ook qua hardware aangepast worden voor specifieke functies. Denk aan een bestelbus voor last-mile transporten of een mobiele winkel. Deze bus kan het volgens Toyota straks allemaal. Nu is het natuurlijk nog een concept, en een behoorlijk hoekige als je het mij vraagt. Zoals hij in Japan getoond gaat worden is het zeker geen EV met een lage Cw-waarde. Dat hij met die vierkante vormen misschien praktisch is qua laadvermogen en diversiteit in het gebruik, blijkt ook uit de afmetingen. De KAYOIBAKO is net geen vier meter lang (3,99) maar heeft wel een wielbasis van 2m80.