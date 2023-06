Toyota ontwikkelt nieuwe technologie voor EV-accu’s

Toyota heeft deze week, vlak voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, bekend gemaakt dat de autofabrikant werkt aan de ontwikkeling van nieuwe EV-accu’s. De primaire doelen die Toyota daarbij voor ogen heeft is het vergroten van het bereik van EV’s en het verlagen van de kosten van toekomstige elektrische auto’s. De nieuwe, krachtigere en goedkopere, lithium-ion accu’s moeten in 2026 beschikbaar komen.

Betere en duurzamere accu’s

Naast meer capaciteit (bereik) en lagere kosten zullen deze accu’s ook sneller opgeladen kunnen worden. Dat laatste is ook een grote wens van veel EV-rijders. Niet meer 20 minuten tot een uur bij de laadpaal staan, maar binnen een paar minuten weer verder kunnen rijden. Een EV met een solid-state accu zou volgens Toyota een bereik van 1.200 km hebben en een oplaadtijd van slechts 10 minuten.

Tijdens de presentatie kondigde Toyota aan dat de fabrikant werkt aan een "technologische doorbraak" die duurzaamheidsproblemen in solid-state batterijen aanpakt. De fabrikant werkt ook al aan de ontwikkelingen van middelen om die batterijen massaal te produceren, gericht op commercialisering in 2027-2028.

Solid-state accu’s kunnen meer energie opslaan dan de huidige vloeibare elektrolytbatterijen. Ze hebben dus ook een groter bereik. En dus, zo stelt Toyota, wordt die technologie een belangrijke factor bij het streven om automobilisten te overtuigen om over te stappen naar een EV.

EV met 1000 kilometer bereik

De verwachting is echter ook dat de kosten van solid-state accu’s nog jaren hoog zullen blijven. Dat is dan ook de reden dat Toyota ervoor kiest om beter presterende lithium-ion accu’s te ontwikkelen. De fabrikant denkt met deze efficiëntere li-ion accu’s over enkele jaren EV’s te kunnen produceren met een bereik van 1000 kilometer.

"Wat we willen bereiken, is de toekomst veranderen met BEV's", aldus Takero Kato, president van de nieuwe BEV-divisie van Toyota. De presentatie van Takero is in onderstaande video te zien, maar dan moet je wel Japans kunnen verstaan ;)