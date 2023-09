Toyota opent basisschool voor robots

Robots kunnen worden geprogrammeerd, maar ze zijn natuurlijk veel waardevoller met een sprankeltje kunstmatige intelligentie. Hierdoor is Toyota begonnen met een robotkookschool, waar het robots die gebruikmaken van generatieve AI leert om omeletjes te maken. Het idee is dat deze mechanische ontbijtkoks bijvoorbeeld in hotels kunnen worden ingezet om het perfecte eitje te maken voor de gasten.

Toyota

Toyota denkt dat het makkelijker is om iets voor te doen aan een robot, waarbij het het nadoet, dan dat je honderden uren moet steken in het perfectioneren van de code. Vandaar dat het een klasje heeft gemaakt van robots die dan te zien krijgen hoe je een omeletje maakt, waarna ze het zelf na moeten doen. Het werkt niet alleen op zicht, maar ook op beweging. Met een duim worden ze een tijdje een bepaalde richting geduwd tot ze de beweging onder de knie hebben. Dus ja, ze worden de goede richting in geduwd: precies waar de basisschool voor is, toch?

Voordat een robot een omelet heeft gemaakt is hij wel heel wat uren aan het studeren, maar dat is dus niet de theorie, maar meteen de praktijk. Iets dat veel effectiever zou zijn. Toyota zegt tegen TheVerge: “Het is heel normaal voor ons dat wij een robot iets in de middag leren, hij het ‘s nachts oefent en ‘s ochtends verschijnt hij en kan hij het gewoon.” Dus wil een gast in het hotel graag een frittata met paprika en kan de robot dat nog niet, dan kan het hem bij wijze van spreken worden geleerd in de middag, zodat hij het de volgende dag wel voor meneer of mevrouw kan maken.