Amazons huisrobot Astro zoekt een doel

Amazon is op dit moment druk bezig met het maken van robots voor thuis en op de werkvloer. Eentje is al uit: Astro. Echter blijkt die toch niet helemaal zo spannend te zijn als mensen hadden gehoopt.

Amazon Astro is alleen beschikbaar voor mensen die er een uitnodiging voor hebben gekregen, maar dan heb je wel een robot in huis die je kan volgen, je huis in de gaten houdt en drinken kan brengen. Hij is enorm schattig, maar de eerste rapportages tonen dat het toch vooral een soort mix van smarthome-apparatuur is die misschien niet per se nodig is. De robot heeft ook een flink prijskaartje van 1.000 dollar. Astro is enorm schattig met zijn digitale oogjes en geluidjes, maar het is nog even zoeken waarvoor je hem precies kunt gebruiken.

Schattig, elektrisch huisdier Zo denkt Amazon dat hij goed inzetbaar is voor het surveilleren van je huis. Hij kan immers van kamer naar kamer rijden. Hij kan bovendien een alarm uitzenden wanneer hij glas hoort breken. Echter zijn dat dingen die je ook kunt ondervangen met losstaande camera’s en de nieuwe Ring-innovaties. Wel heeft het bijvoorbeeld een functie waar het gaat om oudere mensen en zieken: die hebben aan Astro een maatje waarmee vrienden en familie ze ook wat beter in de gaten kunnen houden. Hij kan mensen helpen herinneren om hun medicatie te nemen. Echter moet je met Astro alsnog veel zelf doen. Hij kan alleen rondrijden en ‘praten’, hij kan weinig qua motoriek. Met andere woorden, hij lijkt weinig meerwaarde te bieden naast andere smarthome-oplossingen. Het lijkt vooral een schattig soort huisdier te zijn. Aan de andere kant is dat misschien ook wel goed: mensen eerst laten wennen aan robots op een toegankelijke manier.

Robots voor thuis en op de werkvloer Amazon is momenteel druk doende met investeringen in robots voor thuis en op de werkvloer. Vooral voor in het distributiecentrum zijn robots erg handig, al gaat het bij Amazon niet alleen om machine-achtige robots die wat extra’s doen. Amazon heeft echt iRobot-achtige exemplaren in de maak die qua lichaamsvormen op een mens lijken en ook als vervanging gelden voor mensen. Amazon maakt niet alles zelf, het investeert ook in bedrijven die al langer ervaring hebben met robots. Denk bijvoorbeeld aan Agility Robotics, dat Cassie heeft gemaakt. Dit bedrijf haalt 150 miljoen dollar op bij investeringsrondes en is gespecialiseerd in robots voor distributiecentra.

Robots in plaats van mensen Dat is natuurlijk heel interessant voor Amazon, dat er baat bij heeft dat een distributiecentrum zo efficiënt mogelijk werkt. Amazon heeft immers vele ‘zelfde dag in huis’-beloftes die het waar moet maken. Dat lijkt het in de toekomst graag te doen met behulp van robots. Het spreekt zelfs over een ‘blended’ werkteam, waarin mensen en robots samenwerken. Uiteraard zijn robots voor in een distributiecentrum van een heel ander kaliber dan de algemene huis-tuin- en keukenrobot zoals Astro, maar het is interessant om te zien wat de ontwikkelingen zijn op beide gebieden. Zelfs Dyson ziet in dat we echt wel naar een wereld toegaan met robots in huis en is ook aan het creëren geslagen.