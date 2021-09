Astro Robot en Ring-beveiliger: 6 opvallende Amazon-uitvindingen

Daarnaast is hij uitgerust met een camera, waardoor je bijvoorbeeld iets specifieks in je huis kunt bekijken. In de onderstaande video is daarvan een goed voorbeeld te zien: “Heb ik het fornuis wel uitgezet?” Astro weegt 9 kilo, is ongeveer 30 centimeter hoog en kost 999 dollar. Ook leuk: hij kan 2 kilo voor je dragen en er zitten zelfs bekerhouders in. Je kunt bovendien meteen je telefoon opladen met de twee USB-C-ports van Astro.

We kunnen het mooiste tot het laatst bewaren, maar we kunnen niet wachten. Astro is een huishoudrobot met een enorm schattige blik, al zouden wij hem eerder assistent voor je huishouden willen noemen. Dit apparaat is geen robotstofzuiger en hij gaat ook echt je vaatwasser niet voor je inruimen. Zeggen dat het een tablet op wieltjes is, dat zou hem tekort doen, maar je kunt hem onder andere inzetten als die tablet op wieltjes van KPN. Kortom: videobellen met elkaar en Astro de opdracht geven je te volgen.

Ring-drone

Ook leuk aan Astro: je kunt hem integreren met je Ring-beveiligingssysteem. Ook met je drone? Ja, hij komt er echt. Nog steeds vragen we ons af of het wel zo’n goed idee is om een drone te laten rondvliegen in het gemiddelde, vrij kleine Nederlandse huis, maar als het goed is kun je de Ring Always Home Cam zo instellen dat hij objecten uit de weg gaat. Deze camera is een drone die uit zichzelf kan vliegen, maar wel in een soort pad dat je van tevoren zelf instelt. Hij kan wel van dat pad afwijken als hij bijvoorbeeld ergens beweging detecteert. Eigenlijk is het een mini-helikopter met een Ring-camera eronder, dus je kunt hem inschakelen wanneer je dat wil en je krijgt vervolgens beelden in 1080p naar je telefoon gestreamd.

Ook hiermee kun je dus checken of je wel echt het fornuis uit hebt gedaan, maar bijvoorbeeld ook of een bepaalde brief al op de mat ligt. Het is niet de bedoeling dat je hem gebruikt als je zelf thuisbent. Een lang batterijleven heeft hij bovendien toch niet: maar vijf minuutjes en hij vliegt vanzelf weer terug naar zijn dock. Hij kost 250 dollar, maar is op dit moment alleen in de Verenigde Staten beschikbaar (en alleen op aanvraag). Beetje suf, maar waar we ons kunnen voorstellen dat Astro geen trappen kan lopen, geldt dat helaas ook voor de Ring-drone...