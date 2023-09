Fruitpluk robots zijn nog even afhankelijk van mensenhanden

Het fruitpluk seizoen is in volle gang. Zoals zoveel branches kampt ook deze tak van de agrarische sector met personeelstekorten. Er zijn nauwelijks nog mensen te vinden die dagenlang tussen de appel- en perenbomen willen vertoeven om de oogst van het te verzamelen. Daarom wordt met spanning gekeken naar de ontwikkeling van geautomatiseerde oplossingen zoals de plukrobot. Ook in Nederland wordt hard aan die innovatie gewerkt. In Wageningen, bij de Universiteit, is Agro Food Robotics een van de voorlopers op dit gebied. Zij hebben daarvoor enige tijd geleden het Next Food 4.0 project opgezet.

Fruitpluk machines nog afhankelijk van mankracht

Machines die, deels of geheel, automatisch fruit kunnen oogsten bestaan al enkele jaren. De meeste van die machines moeten echter wel door mensen bediend worden. Sterker nog, bij een machine die helpt bij het plukken van pruimen is mankracht onmisbaar. De machine kan de pruimen grotendeels wel zelf van de bomen plukken, maar voor het transport naar de bakken waar de pruimen in vervoerd worden, zijn mensenhanden nodig.

Het Next Food 4.0 project werkt aan de ontwikkeling van een nog slimmere robot die uiteindelijk volledig autonoom fruit kan oogsten. Dit jaar ligt de focus op de perenoogst. De robot die ontwikkeld wordt, is niet alleen voorzien van grijpers en (snoei)scharen, maar heeft ook beeldanalyse apparatuur en sensoren aan boord zodat de robot zelf het fruit kan ‘zien’ en de juiste vruchten, peren in dit geval, selecteert die geplukt kunnen worden.