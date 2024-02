​Tesla gaat iets doen aan een grote ergernis van automobilisten

Tesla is op sommige vlakken een enorm modern type auto, maar tegelijkertijd is het op andere gebieden weer best ouderwets. De meest complexe dingen zijn voor veel Tesla’s een peuleschil, terwijl iets eenvoudigs als het goed laten werken van de ruitenwissers tot nu toe een grote uitdaging bleek. Tot nu toe, want er gaat iets veranderen.





Ja, wat zeg je dan hè



Tegen die mensen die Tesla een 'enorme voorsprong' gaven. 'Want softwarebedrijf'



Na 18 jaar nog geen ruitenwisser die werkt als 't regent. Op je geavanceerde Tesla. Waar elk moment weer wiel vanaf kan vallen pic.twitter.com/4dIiB8YRWC https://t.co/cwuqNJaFEd — Ton Aarts (@ton_aarts) February 24, 2021

Ruitenwissers van Tesla Het probleem komt niet bij alle Tesla’s voor, alleen bij de nieuwere bolides. De automatische ruitenwissers zijn iets te passief. Waar automatische ruitenwissers al decennia werken in combinatie met regensensoren om waar te nemen of er gewist moet worden, waren die van Tesla nooit zo actief. De reden hiervoor is dat Tesla’s geen regensensoren gebruiken: het tempo van de ruitenwisser wordt gebaseerd op wat camera’s zien aan regen of sneeuw. De ruitenwissers van een Tesla zijn trouwens niet altijd passief. In sommige gevallen gaan ze juist aan als er geen nattigheid is. Ook blijkt het baseren van de snelheid van ruitenwissers op basis van camerabeelden niet ideaal, omdat dit helemaal niet goed blijkt te passen bij de hoeveelheid druppels of vlokken. Een Tesla-medewerker meldt op een klacht van een Tesla-rijder dat het er binnenkort aankomt.



The new improvement should go out soon. — Yun-Ta Tsai (@YunTaTsai1) February 19, 2024

Autopilot-problemen en kleine lettertjes Wanneer je dit soort dingen leest, dan kun je je wel voorstellen dat er laatst 2 miljoen Tesla’s werden teruggeroepen door problemen met de Autopilot-functies, waarmee de auto zelf bepaalde belangrijke activiteiten van de automobilist kan overnemen, al moet de automobilist hier altijd bewust zelf toezicht op houden. Ook moest er laatst al een recall uit die gelukkig met een over-the-air-update kon worden verholpen, namelijk het te kleine lettertype voor de remalarmsystemen. Never a dull moment met Elon Musk en zijn auto’s dus, al moet erbij worden gezegd dat Tesla als hoge EV-boom uiteraard wat meer wind vangt dan anderen. En daarin heeft de uitgesproken topman ook zeker een rol. Vandaag werd ook bekend dat er in januari 28,9 procent meer elektrische auto’s werden geleverd in de EU dan in januari 2022. In Nederland was dat zelfs nog veel hoger: 72,2 procent maar liefst. Echter is dat wel goed om in context te plaatsen: het totaal aantal nieuw geleverde elektrische voertuigen in de EU was in januari 92.741 stuks.