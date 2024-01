Tesla krijgt klachten over actieradius-belofte: past het aan

Het paste de informatie alleen in de VS aan. De actieradius van de Model Y Performance was bijvoorbeeld 303 mijl (487 kilometer), maar klanten klaagden steen en been. In de realiteit bleek dat aantal toch wel fiks lager te liggen. Meer op een 285 mijl (458 kilometer). Reden voor Tesla-rijders om te klagen, voor Tesla om het op de website aan te passen. In de auto kan dat niet. Model Y Long Range zou 330 mijl gaan (531 kilometer) naar een wat bescheidener 310 mijl (498).

Stel, je koopt een nieuwe auto, of je mag als lease-auto van je werkgever een auto ophalen. Je kiest voor een Tesla en kijkt op de site: wow, met deze Model Y Long Range kan ik mooi van Amsterdam naar Charleroi rijden, én terug. Maar dan ga je eenmaal op pad en merk je dat je nog vrij ver voor Amsterdam de ANWB moet gaan bellen. Elektriciteit op. Je auto bleek geen 504 kilometer te kunnen rijden. En je had zelfs nog wat ruimte gelaten voor een uitstapje naar een restaurant onderweg of het zoeken naar een parkeerplaats. Tesla heeft de naam de actieradius vaak erg optimistisch in te schatten en daar zijn klanten nu helemaal klaar mee.

Model S, Y en X

Het is Amerika, dus dit probleem is niet door wat mail en weer aangepakt. Er moest een rechtszaak aan te pas komen om Tesla zo ver te krijgen. Daarop is onderzoek gevolgd en de conclusie dat Tesla inderdaad een te rooskleurig beeld schetst van zijn bolides. Nu is dit aangepast voor de Model S, Y en X. De Model S Plaid heeft nu geen 637 kilometer staan als actieradius (396 mijl), maar 577 kilometer (359 mijl). Dat zijn toch wel heel flinke verschillen waar we naar kijken. Tegelijkertijd spelen er veel factoren mee in hoe lang de auto kan rijden: moet je vaak filerijden, heb je veel andere mogelijkheden aangezet? De ene rijder is de andere niet. Echter is er natuurlijk wel een maatstaf en daaraan blijkt Tesla niet te hebben voldoen.

Tesla paste de cijfers gek genoeg alleen aan voor de Verenigde Staten: in Europa blijft de oude actieradius staan. Waarom Tesla hiervoor kiest is onbekend. Het doet sowieso geen uitspraken over de zaak. Maar de website spreekt boekdelen. Wees dus niet te optimistisch als je in je Tesla stapt, want soms moet je een stuk van Utrecht tot Den Bosch van de gecommuniceerde actieradius afhalen. Het is maar goed dat we in Nederland eigenlijk altijd wel een laadpaal in de beurt hebben.