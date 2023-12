Autoverhuurders ‘dumpen’ Tesla’s

De herhaalde prijsdalingen van nieuwe elektrische auto’s, in 2022 afgetrapt door Tesla, leek goed nieuws voor potentiële kopers. Doorgaans zijn prijzenoorlogen immers een zegen voor consumenten. Echter, in het geval van EV’s lijken de prijsdalingen niet het gewenste effect te hebben. De vraag naar deze bolides is dit jaar onder andere in Nederland namelijk niet alleen gestagneerd maar min of meer ingestort. Bovendien hebben de prijsdalingen nu nog een, redelijk onverwachte, ontwikkeling veroorzaakt.

Verkoopprijs ruim 30 procent lager

Autoverhuurder Sixt uit Duitsland maakte dit weekend bekend dat het bedrijf (voorlopig) geen nieuwe Tesla’s voor de verhuur meer zal aanschaffen. Sixt heeft dit besluit om twee redenen genomen. De inmiddels meerdere keren verlaagde verkoopprijs van de Tesla Model 3 en Y hebben er namelijk toe geleid dat de restwaarde van die EV’s eveneens fors gedaald is.

Een nieuwe Model Y is in de VS momenteel ruim 30 procent goedkoper dan twee jaar geleden. Dat betekent dus ook dat iemand die nu zijn twee jaar geleden gekochte Model Y wil verkopen, daar veel minder geld voor kan vragen. Je zou zomaar eens meer dan de helft van het aanschafbedrag ‘kwijt’ zijn. Dat is voor de gewone consument al een bittere pil, maar stel je eens voor dat je als autoverhuurder (tien)duizenden van die Tesla’s hebt rondrijden.

Geen nieuwe Tesla’s meer bij Sixt en Hertz

Daardoor is het voor Sixt niet meer rendabel om (nieuwe) Tesla’s voor de verhuur aan te schaffen. Een oplossing zou kunnen zijn om de huurprijs voor deze auto’s te verhogen, maar dat is geen optie in een business waar de concurrentie zo hard is als de autoverhuur. Daarnaast noemt Sixt ook de relatief hogere reparatiekosten als een van de redenen dit tot het besluit geleid hebben.

Sixt is niet de enige autoverhuurder die Tesla (voorlopig) in de ban doet. Concurrent Hertz liet enkele weken geleden al weten dat het bedrijf veel minder Tesla’s zal aanschaffen dan het oorspronkelijk van plan was. Van de 150.000 EV’s van het Amerikaanse merk die Hertz twee jaar geleden bestelde, zijn er momenteel zo’n 38.000 geleverd. Ook Hertz noemt de prijsdalingen, en daarmee ook de lagere restwaarde als de belangrijkste reden. En, net als Sixt refereert Hertz ook aan de relatief hoge reparatiekosten.

De klanten van Sixt hebben inmiddels al een brief of mail ontvangen over het ‘Tesla-besluit’ van de autverhuurder.