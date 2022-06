Tanken in Duitsland? Neem tijd én geduld mee!

1 juni was het zover. Voor de derde keer in drie maanden tijd kunnen autorijders die dicht bij de grens in het oosten of zuiden van ons land wonen profiteren van de daadkrachtigere overheden van onze buurlanden. Nadat België en Duitsland in maart de als een raket omhoog schietende benzineprijzen al eens gecompenseerd hadden, voordat Nederland in april volgde, is het nu opnieuw Duitsland dat haar automobilisten flink tegemoet komt. Waarom? Omdat de brandstofprijzen sinds de vorige compensatieronde, in maart en april, zijn blijven stijgen. Zoveel dat de (tijdelijke) korting van eerder dit jaar al weer zo goed als teniet gedaan is.

40 tot 50 cent goedkoper dan in Nederland

De accijnzen en BTW op benzine en diesel werden nogmaals verlaagd, respectievelijk met zo’n 35 en 17 cent per liter. Daardoor kan iedereen die aan de Nederlandse kant van de Duitse grens woont nu zijn of haar benzinetank vullen voor een literprijs die tussen de 40 en 50 cent lager ligt dan bij ons. Ik heb in de loop van de middag en avond diverse tankstations bezocht. De prijzen die ik tegenkwam, voor Euro95 (E10) varieerden van 1,79 tot 1,88. Aan de Nederlandse kant van de grens kostte een liter Euro95 (E10) tussen de 2,24 en 2,28. Let wel, dat waren allemaal, zowel in Nederland als Duitsland tankstations die buiten de autosnelwegen liggen. Net als bij ons zijn de prijzen voor benzine en diesel in Duitsland op autosnelwegen ook 10 tot 20 cent duurder.

Het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland leidde op de eerste dag van de prijsverlaging meteen tot ellenlange rijen bij de tankstations net over de grens. De rijen stonden er de hele dag, met wachttijden die op konden lopen tot meer dan een uur en auto’s die honderden meters voor de inrit van een tankstation al in de rij moesten aansluiten. Dat zorgde voor nogal wat verkeersoverlast, zonder dat het uit de hand liep overigens, voor zover ik dat heb kunnen zien op mijn rondje langs de Duitse ‘tankvelden’.

Tegen het eind van de dag zorgde de enorme toeloop van Nederlandse klanten, die vaak niet alleen hun auto voltankten maar ook een of meerdere jerrycans vulden, ervoor dat bij diverse tankstations de Euro95 (E10) op was. Dat leidde tot heel wat zure gezichten van klanten die een half uur, of langer, in de rij gestaan hadden. Hen restte niets anders dan naar een ander tankstation te rijden, en daar weer in de rij te gaan staan, of te kiezen voor een iets duurdere benzine, Super (E5) die 3 tot 5 cent duurder was of de nog duurdere Super Plus (10 tot 12 cent duurder).