Steeds meer benzinedieven door hoge brandstofprijzen

Zelf werkte ik in het begin van de jaren 80 enkele jaren bij een tankstation, als bijbaantje naast mijn studie. Destijds kampte Nederland met een economische crisis, plus stijgende benzineprijzen door een verhitte koude oorlog. Goede bewakingscamera’s waren nog zeldzaam. Wanneer een auto bij ons tankstation wegreed, dan werd de dader zelden gepakt. De stelregel voor de pompbediende was: Heb je het kenteken, merk (type) en kleur van de auto, dan hoef je het niet uit je eigen zak te betalen. Heb je die niet, dan had je als pompbediende pech. Met een uurloon van 6 gulden kon één ‘wegrijder’ er dus al voor zorgen dat je een middag of avond voor niets werkte.

Tanken zonder te betalen is geen nieuw fenomeen. Het gebeurt al zolang als de ‘self-service’ benzinepomp bestaat. In tijden van crisis, of wanneer zoals nu de benzineprijzen extreem stijgen, wordt de verleiding groter en zien we meer benzinediefstallen. Onbemande pompen hebben er natuurlijk veel minder last van, want daar moet je eerst je pinpas of creditcard aanbieden voordat je kan gaan tanken zodat het tankstation altijd haar geld krijgt.

Met literprijzen die in Nederland de 2,50 aanraken wordt de verleiding voor veel automobilisten steeds groter om de betaling na het tanken over te slaan en meteen weg te rijden. Met de vele camera’s loont dat zelden, maar 150 euro voor 60 liter benzine drijft sommige mensen tot wanhoop. Diefstal is uiteraard nooit goed te praten en uiteindelijk ben je nóg veel duurder uit. De boete voor tanken zonder te betalen lijkt met 131 euro lager te liggen dan de kosten voor de benzine, maar uiteraard moet je als je gepakt wordt ook nog gewoon de getankte benzine betalen.

Kenteken tik

Dat zorgde ervoor dat wij als pompbediendes een ‘gave’ ontwikkelden waarbij we van vrijwel elke auto die het tankplein op kwam rijden direct het merk, type, kleur, kenteken en het pompnummer in ons geheugen opsloegen. Zelf had ik in die jaren gemiddeld 1 keer per week te maken met een wegrijder. De kenteken tik die ik in die jaren ontwikkelde heb ik nu overigens nog steeds.

Het is voor zover ik mij herinner maar twee keer voorgekomen dat ik niet het juiste kenteken kon doorgeven omdat ik letters of cijfers verwisselde. Een van die wegrijders kwam ik enkele weken later tegen bij een voetbalkantine. Hij had een groene Mercedes 230 op LPG. Op zich was dat al vreemd omdat LPG rijders zelden zonder te betalen wegreden. Maar goed, ik zag hem het tankplein verlaten. Kenteken: 77-DP-29. De pomphouder deed aangifte, maar het kenteken bleek bij een Simca uit Groningen te horen. Shit… fout kenteken ‘opgeslagen’ of een vals kenteken, dat kon natuurlijk ook nog. Gelukkig hoefde ik het bedrag, 25 gulden, niet zelf te betalen. De pomphouder was coulant.

Drie weken later zag ik tot mijn verbazing diezelfde Mercedes voor een voetbalkantine staan. Kenteken: 77-DP-92. Ik had dus blijkbaar de laatste twee cijfers van het kenteken verwisseld. Vol zelfvertrouwen stapte ik naar binnen en vroeg de dame achter de bar wie de eigenaar van de betreffende Mercedes was. Die bleek een kop groter en schouder breder dan ondergetekende. Toch, in de relatieve veiligheid van een volle voetbalkantine, sprak ik hem aan op zijn wegrijd actie, enkele weken eerder, bij ons tankstation. Hij keek enigszins verbaasd, dacht even na en zei; “Ow, dat kan. Gebeurt me wel eens vaker als ik haast heb. Sorry. Hoeveel moet ik betalen?” Uiteindelijk betaalde hij de 25 gulden zonder blikken of blozen. Het bleek dus geen typische wegrijder te zijn.

Tankstations hacken

Ook in de VS liggen de benzineprijzen nu hoger dan ooit. Het verschilt daar per staat, maar in Florida komt de grens van 5 dollar voor een gallon in zicht. Vergeleken met Nederland is dat nog altijd maar een schijntje. Ik bedoel, omgerekend betalen ze in Florida nu rond de € 1,20 voor een liter benzine. Daar zouden wij een gat, of tien, voor in de lucht springen.

Toch wordt benzinediefstal ook in de VS een steeds groter probleem. Enkele dagen geleden werden in Florida een aantal mannen opgepakt die onbemande tankstations oplichtten door een device in de pomp te installeren waardoor de literprijs van vijf dollar naar enkele centen daalde. Zo konden ze hun tank vullen voor prijzen die ze ook in Amerika sinds de jaren vijftig niet meer gezien hebben.

Het ‘device’ dat de dieven gebruikten zorgde er dus voor dat de literprijs op de benzinepomp gemanipuleerd kon worden. Met de ‘hack’ kon de prijs per gallon na het tanken naar een of een paar cent veranderd worden. Zo konden de mannen bijvoorbeeld 380 liter benzine tanken voor een paar dollar.