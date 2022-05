Compensatie benzineprijzen al bijna volledig weggepoetst

Sinds de oorlog in de Oekraïne zijn de benzineprijzen, door de onrust op de oliemarkt, door het dak gegaan. Zonder de accijns-compensatie van de overheid zouden we nu zo’n 2,60 per liter moeten aftikken. Let wel, dat zijn de adviesprijzen, die je doorgaans alleen op autosnelwegen ziet. Dankzij de compensatie liggen die ‘adviesprijzen’ voor een liter Euro 95 (E10) nu rond de 2,40. In de praktijk kun je her en der, bij de ‘witte’ en onbemande pompen, je tank voor rond de 2,25 per liter volgooien. Waar ik woon, in Zuid-Limburg, liggen de prijzen vaak nog iets lager (5 tot 10 cent), net als in veel andere grensstreken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de goedkopere brandstofprijzen in onze buurlanden, Duitsland en België.

Accijnscompensatie bijna volledig weggepoetst

Enfin, de compensatie die de overheid in april doorvoerde – 17 cent per liter – is inmiddels alweer bijna helemaal weggepoetst door de nog verder gestegen olieprijzen, paniek op de markt en andere ‘oorlog-gerelateerde’ oorzaken. Vlak na de start van de compensatieregeling kon ik in Limburg heel even voor 1,98 tanken. Niet dat ik dat deed, want in België lag de prijs, mede dankzij een hogere korting, op dat moment zelfs onder de 1,70 per liter.

Intussen, we zijn bijna twee maanden later, is de prijs in Nederland alweer met zo’n 15 tot 25 cent per liter gestegen. Uiteraard is de benzine ook in België weer duurder geworden, zo’n 10 cent. Opvallend? Jazeker. Reden? Dat heeft grotendeels te maken met de verschillende compensatieregelingen tussen Nederland en België. De accijnzen zijn zowel in Nederland als België niet gestegen. Echter, in België heeft de overheid ter compensatie in april de BTW op brandstof verlaagd, van 21 naar 6 procent. Dat betekent dat een prijsstijging daarna ook iets minder effect heeft. Dat wil zeggen, als de benzine, zonder BTW, 10 cent duurder wordt, dan zal dat in België een prijsverhoging van 10,6 cent betekenen en bij ons dus 12,1 cent. Op dit moment is tanken in België nog altijd zo’n 30 tot 40 cent per liter goedkoper dan in Nederland. Genoeg om even voor op en neer te rijden.

Duitsland gaat nog een keer compenseren

Zoals gezegd is de benzine de afgelopen twee maanden weer zoveel duurder geworden dat de compensatie, of korting, vanuit de overheid alweer bijna weggepoetst is. Dat geldt ook voor onze buurlanden. Of, en zo ja wat, België en Nederland daar eventueel aan gaan doen is niet bekend. Voor de pomphouders in de grensstreken, en iedereen die te ver van de grens woont, is het te hopen dat ook Nederland nog iets gaat doen aan extra compensatie.

Duitsland heeft deze week wel een nieuwe compensatieregeling bekend gemaakt. Bij onze oosterburen wordt met ingang van 1 juni de accijnzen op brandstof nog eens flink verlaagd. Op dit moment kost een liter Euro 95 (E10) in Duitsland rond de 2,05, afhankelijk van het tijdstip van de dag (daarover later meer).

Op 1 juni gaat de prijs van een liter benzine bij onze oosterburen met maar liefst 30 cent omlaag. Diesel wordt 14 cent goedkoper. Als ik volgende week dus in Duitsland ga tanken, dan betaal ik rond de 1,75 per liter. Dat is goedkoper dan vóór het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En ja, voor 40 tot 50 cent per liter – mijn auto heeft een 60 liter tank - ben ik best bereid om 20 kilometer (enkele reis) af te leggen naar de Esso, Aral, BP of witte pompen van PM of Jet, aan de andere kant van de oostgrens.