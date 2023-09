Nieuwe Hyundai Kona Hybrid is groter, slimmer en zuiniger

Laten we eerst even de nieuwe Hyundai Kona Hybrid op de juiste wijze duiden. Vaak is een vernieuwde uitvoering van een populaire auto een beetje een poldermodel. Hij moet wel nieuw zijn maar fabrikanten willen de al bestaande primaire doelgroep, zeg maar de huidige bezitters van het model, niet overmatig confronteren met een volledig nieuw model. Dat schrikt af en je wilt juist die groep behouden. Het resulteert meestal in een nieuw model wat duidelijk linkt naar zijn voorganger.



Dat allemaal kun je vergeten bij de nieuwe Kona. Een van de meest succesvolle auto’s van de afgelopen jaren. Zeker de uitvoeringen met een stekker. Nu vind ik persoonlijk dat je pas echt kunt profiteren van (deels) elektrisch rijden als je in het bezit bent van een eigen laadpaal, voor of aan je huis. En dan het liefst nog in combinatie met zonnepanelen. Maar dan vergeten we dat er in Nederland een overdosis aan huishoudens is zonder toegang tot een laadstation voor een elektrische auto. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de locatie, de beschikbaarheid van laadinfrastructuur in de buurt, het type woning, en individuele keuzes van huiseigenaren. En om ook die groep van autobezitters een alternatief te kunnen bieden zijn er hybride auto’s die wel over nieuwe technologie beschikken maar geen stekker hebben. In potentie is die doelgroep vandaag nog steeds veel groter als de huishoudens die wel kunnen profiteren van de moderne elektrische auto’s met een stekker.

De nieuwe Kona Hybrid De geheel nieuwe Hyundai Kona doet zijn voorganger volledig vergeten want hij is behalve groter en een stuk ruimer ook aanzienlijk slimmer en moderner. Daarmee lijkt hij geschikt te zijn voor een groot publiek, ongeacht je lifestyle. Het is hoe Hyundai zelf deze Kona weet te omschrijven. En dat is uiterst realistisch. De nieuwe Kona is nieuw in alle opzichten en is op voorhand een zware concurrent voor alle auto auto’s in dit segment. En dat geldt zeker voor deze uitvoering en straks ook voor een volledig elektrische uitvoering. Hyundai was al succesvol met z’n voorganger, net als de Ioniq 5, en verwacht ook dit ook van de nieuwe Kona. Je kunt je alleen nog afvragen of deze auto nog thuishoort in B-segment want met de nieuwe dimensies (plus uitvoering) past de Kona eerder in het C-segment. Op voorhand lijkt het de volgende voltreffer van het Zuid-Koreaanse merk. Nu doen we niet aan koffiedik kijken, maar we voorspellen toch dat deze nieuwe Kona zomaar een succes kan gaan worden. Het is de auto die niet alleen de concurrentiepositie en overeenkomsten heeft van een familiegenoot, de Kia Niro en van Europese merken. De nieuwe Kona kan het ook de nieuwe merken uit Azië moeilijk maken bij het betreden van de Europese markt. De Hyundai Kona is al een succesnummer en deze nieuw editie is duidelijk nog competitiever dan zijn voorganger.

Waarom zou je kiezen voor een Kona Hybrid.. We hebben hierboven al uitgelegd dat de hybride auto’s zonder stekker geschikt zijn voor een grote doelgroep. Bijzonder is dat Hyundai het model vanaf het begin heeft ontwikkeld als een volledig elektrische Kona Electric. Deze uitvoering moet de grootste actieradius in zijn klasse krijgen.



Dat dit redelijk controversieel lijkt, is duidelijk maar vanuit het perspectief van de automotive industrie is het dat niet, je moet het alleen durven. Het betekent in de praktijk (een alternatieve versie van het begrip downgraden) dat als je teruggaat naar de tekentafel je voor de Mild-Hybrid- en Hybrid-versies je het een stuk makkelijker hebt. Het nieuwe design oogt in alle opzichten moderner en geeft hem ook een wat meer luxueuze uitstraling. De designtaal is duidelijk gericht op de Europese markt en maakt hem daardoor ook toegankelijk. Een uiterlijk dat past bij een grote doelgroep: opvallend, maar niet te opvallend met een stedelijke uitstraling. De nieuwe Kona is niet alleen ontwikkeld voor Europa maar wordt ook geproduceerd in Europa (de HMMC-fabriek in Tsjechië), Europeser kan het niet worden. Ook deze Kona is gebaseerd op het K3-platform en valt in het Hyundai-gamma tussen de Bayon en de Tucson. Hij is verkrijgbaar in drie smaken, te beginnen bij een 1.0-liter driecilinder met 120 pk in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Onze gereden hybride uitvoering heeft een een 1.6-liter viercilinder (141 pk) met zestrapsautomaat en een 2 kWh accu. Daarnaast komt er zoals beschreven ook nog de volledig elektrische uitvoering. Deze laatste, waarschijnlijk ook het grootste succesnummer, de Kona Electric, krijgt twee accuvarianten met respectievelijk een 48.4 kWh batterij en een uitvoering met een accucapaciteit van 65.4 kWh. Deze laatste heeft een bereik van boven de 500 km.

Kona Hybrid in praktijk De Kona Hybrid heeft naast de benzinemotor een elektromotor met een accu van 2 kWh. Deze twee werken letterlijk naadloos samen waardoor je niet merkt welke motor in gebruik is. Dat je dit wel merkt aan de benzinepomp is wel duidelijk want de Kona Hybrid rijdt opmerkelijk zuinig. Veel hangt wel af van het soort gebruik (stedelijke omgeving versus snelweg maakt wel uit). De zestrapsautomaat schakelt soepel. Je kunt kiezen uit een comfortstand en sportstand. Bij normaal gebruik kun je echter het beste kiezen voor de eco-stand onder de noemer zuiniger kan het niet. De sportstand bied je net wat meer maar erg functioneel is die verder niet. Hij blijft net zo rustig rijden al voelt de besturing in de marge iets zwaarder aan. De vering is opmerkelijk comfortabel maar de stoelen blijven zoals bij alle modellen aan de korte kant. Dat laatste is waarschijnlijk een knipoog naar het land van afkomst, zo kun je er ook naar kijken. Kona Hybrid Interieur design Het interieur van de nieuwe Kona is duidelijk een doorontwikkeling zoals we die in eerdere (en andere) modellen van Hyundai hebben gezien. Alles oogt weer net wat meer doordacht. Het lijkt het meest functionele ontwerp tot nu toe. Dat betekent dat waar het handig is om een functietoets te gebruiken deze ook aanwezig is. Het doceert het zoeken naar instellingen op het 12.3 inch grote infotainmentscherm. Geen zoektocht naar in vele lagen diep verscholen functies. De menustructuur is duidelijk verbeterd en lijkt niet langer te zijn ontworpen door programmeurs die hun eigen keuzes mochten maken. Het raadplegen van een gebruikershandleiding lijkt niet meer nodig. Deze zou sowieso beter in de vorm van een app mogen worden aangeboden i.p.v. een boekwerk. Het veel ruimere interieur (77 mm meer beenruimte en 11 mm meer hoofdruimte op de tweede zitrij), mede dankzij een 60 mm langere wielbasis, geeft je een prettig en ruimtelijk gevoel wat voor alle inzittenden duidelijk merkbaar is. Dit wordt mede veroorzaakt door een vlakke vloer en de slank gevormde stoelen, die 30 procent minder dik zijn. Kona Hybrid connectiviteit en handige gear Steeds meer technologie in nieuwe auto’s is onzichtbaar. De Kona is de eerste Hyundai met de nieuwe Connected Car Navigation Cockpit waarin vanaf nu software-updates ‘over-the-air’ worden uitgevoerd zodra deze beschikbaar zijn. Je krijgt hier alleen een melding van in de app. Je kunt je nieuwe Kona nu ook met een Digital Key op je smartphone of smartwatch vergrendelen en ontgrendelen met behulp van NFC-technologie (Near Field Communication). Een aanrader, autosleutels vergeet je wel eens, je smartphone echter nooit. Handig en fraai is de Surround View Monitor waarmee je als bestuurder 360 graden zicht hebt rond de auto. De nieuwe KONA is uitgerust met de nieuwste versie van Hyundai Smart Sense en heeft een overdosis aan geavanceerde rijassistentiesystemen (ADAS). Die zorgen voor meer veiligheid en gebruiksgemak. Die lijst wordt overigens alleen maar langer en langer. Tja, wen er maar alvast aan We schrijven het toch maar een keer op. Volgens de Europese wetgeving is vastgelegd dat nieuwe (nieuw ontworpen) auto’s sinds 6 juli 2022 met een Intelligent Speed Assistant moeten zijn uitgerust. Vanaf 7 juli 2024, moeten alle nieuw verkochte voertuigen een ISA aan boord hebben. Het betekent dat dus de nieuwe Kona piept en sputtert als je een km te hard rijdt. Net als bij Lane Assist, veilig voor lange ritten maar je wordt er gek van op landelijke wegen waar tegenwoordig links en rechts gekleurde rijstroken zijn voor fietsers. De kracht waarmee je (onterecht) wordt teruggeworpen naar het midden van de weg is zelfs gevaarlijk. Het is te hopen dat fabrikanten deze ADAS systemen goed blijven evalueren. Ze werken pas echt als ze zorgen voor extra veiligheid. Je auto starten en dan eerst een aantal functies uitzetten zou niet moeten. Tja, het is wennen, dat is duidelijk.