Samenwerking Hyundai en Boston Dynamics krijgt een gezicht

Spot is een Robothond die we al jaren kennen. Intelligent, ongekend beweegbaar en onderdeel van een nest van honden met soms uitzonderlijke skills. Z’n baasje die hem heeft opgevoed heet Boston Dynamics. Een van de meest geavanceerde ontwikkelaars als het aankomt op Robotica, tot robots die je nooit wilt tegenkomen. Ergens in 2013 besluit Google X het bedrijf over te nemen.

Maar Google leek niet het juiste huis te zijn voor de robots van Boston Dynamics waarna eind 2020 Hyundai besluit het bedrijf over te nemen. Dit bleek later weer een deelname te zijn voor 80% van de aandelen. De overige aandelen zijn nu in handen van het Japanse softbank.

Het gezicht van Boston Dynamics heet Spot

Over de robots van Boston Dynamics hoeven we ons na al die overnames niet druk te maken. Geef ze stroom, zet een paar slimme programmeurs aan de gang en voordat je het weet lopen en dansen ze weer vrolijk in het rond. Een van de gezichten van het bedrijf, naast Atlas een tweebenige robot, is Spot, een robothond die stiekem een nauwe band heeft met Mick Jagger en zijn moves inmiddels al heeft gekopieerd.

Spot is nog relatief jong en werd ontworpen in 2015. In 2017 zagen we een nog een niet volmaakte robothond maar in de jaren daarna was hij zeer leergierig. Sinds 2020 kun je klonen van spot kopen bij Boston Dynamics. Spot wordt inmiddels ingezet voor projecten in de gezondheidszorg, brandbestrijding, politiewerk en plaatsen die voor mensen moeilijk bereikbaar zijn. Een ding is echter wel duidelijk, hij is zeker niet ontworpen voor kinderen.

Spot op bezoek bij Hyundai Nederland

Hyundai schijnt een prima baasje te zijn voor de magistrale Spot want inmiddels lijkt hij in de de Nederlandse vestiging van Hyundai rond te lopen en hebben wij een korte maar innige kennismaking.

De robothond laat zich eenvoudig bedienen via een tablet voorzien van buttons die we herkennen van een game-control. Maar misschien is het nog belangrijker om te weten waarom Hyundai eigenlijk heeft geïnvesteerd in de overname van Boston Dynamics.

Hyundai als wereldleider op het gebied van mobiliteitsoplossingen

De ambities van Hyundai (inmiddels de op twee na grootste autofabrikant in de wereld) gaan ver. Vorig jaar bracht het bedrijf als onderdeel van hun visie ook een nieuw model voor connected cars naar buiten die veel verklaart omtrent de overname van Boston Dynamics.

Hyundai ziet connected cars gaan communiceren met toekomstige mobiliteitsoplossingen van het moederbedrijf de Hyundai Motor Group. Denk hierbij aan zoals speciale voertuigen (PBV – Purpose Built Vehicles), geavanceerde lucht mobiliteit (AAM – Advanced Air Mobility), robotaxi’s en robots. Voor deze laatste categorie waarin Spot ook een belangrijke rol speelt kunnen robots het leven van mensen een stuk veiliger en meer effectief maken. Zeker als zij worden ingezet in de gezondheidszorg en voor allerlei andere ondersteunende taken. Veel zal echter ook afhangen van de acceptatie van robots in de maatschappij. Dat deze er komen is 100% zeker en dan is Spot een leuke nieuwkomer waaraan we alvast kunnen wennen.