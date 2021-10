​Boston Dynamics robot Spot heeft de ‘moves like Jagger’

Soms lijkt de video met de computer gemaakt, zo soepel bewegen de robots en zo geweldig in sync doen ze het met de originele video. Boston Dynamics heeft Spot ook in de verkoop: je kunt hem aanschaffen voor 66.000 euro. De robotmaker, die inmiddels onder Hyundai valt, zegt zelf de robots vooral te maken voor bijvoorbeeld werk in mijnen en kerncentrales, al heeft het met meerdere politiemachten contracten voor de inzet van Spot.

Het catchy nummer Start Me Up uit 1981 is de track waarop de hond-achtige Spot zijn kunstjes moet laten zien, samen met nog drie Spots. Boston Dynamics durft de uitdaging aan: het plaatst in de video zelfs aan de ene kant de originele video zodat je makkelijk kunt vergelijken. De robothonden playbacken zelfs mee met de rockers.

Robothond Spot

Specifiek Spot kan wel wat positieve publiciteit gebruiken: op dit moment liggen diverse overheden onder vuur door hun gebruik van de robot van Boston Dynamics. Gisteren schreven we nog over de politie in Honolulu die Spot inzet om te controleren of mensen op straat koorts (en dus mogelijk corona) hebben. Sommige mensen zien er een onpersoonlijke, door robots overgenomen Blade Runner meets iRobot-achtige toekomst in, anderen maken zich vooral zorgen om de privacy en data van mensen en de niet zo heel vrijwillige natuur van deze check-ups.

Daarnaast zijn er ook veel mensen die een Spot aanschaffen en er zelf een moordmachine van maken. Zo is er al een gesignaleerd met een geweer op zijn rug en met messen erop. Boston Dynamics is daar niet mee akkoord: in zijn contracten zou altijd vermeld staan dat het er niet mee instemd dat er een wapen van Spot wordt gemaakt. Geen wonder dus dat het filmpjes blijft maken van Spot met geliefde muzikanten of dansjes op bekende nummers. Laatst had de robothond nog een leuk dagje uit met de jongens van BTS. Of al die video’s zorgen dat we de robot vooral als schattig blijven zien in plaats van een potentieel gevaar, dat zal per persoon verschillen.