​Robothond scant mensen in Hawaii op coronasymptomen

Waar we meestal wel fan zijn van robots, is de robothond die wordt ingezet in Hawaii wellicht een brug te ver. De robotdog gaat de ogen van mensen op straat scannen om koorts te detecteren. Koorts kan een teken zijn van corona en het is ook om die reden dat de hond op pad wordt gestuurd. Tenminste, dat is wat de overheid zegt.

Aan de andere kant is het natuurlijk niet verstandig om in de buurt te komen van mensen die aan het coronavirus lijden, dus in dat opzicht is de inzet van de robot iets beter te begrijpen. Het is bovendien een bekende hond, want het is er eentje van Boston Dynamics . De politiemacht van Honolulu heeft er één aangeschaft (het is dus niet meteen een heel leger). De hond is voorzien van kunstmatige intelligentie en camera’s om te kunnen zien waar hij loopt en er zit een speaker en een microfoon in. Op die manier kan de operator van de robothond op afstand het gesprek aangaan met het potentiële coronaslachtoffer.

Privacyproblemen

Wel is de uitleg van de politie wat vreemd. Het zegt als er wordt gevraagd hoe het dan met data verzamelen en privacy is: “Dit is puur humanitair. We hebben nog niemand gehad die zei dat het eng of zorgelijk is.” Niet de beste reden om iets te doen, maar de politiechef vindt het een positieve interactie die helemaal niet intimiderend is. Toch zegt het feit dat de politiechef hierop moet antwoorden natuurlijk eigenlijk al dat er wel degelijk mensen zijn die denken dat het eng en zorgelijk is.

Dat hadden ze ook kunnen weten, want in New York is eenzelfde soort project met een robothond stopgezet door dit soort vragen en zorgen. De politie in New York heeft de robothond teruggeven aan Boston Dynamics en het volledige contract dat het had stopgezet. Er zijn meerdere plekken waar de robothonden worden ingezet in de strijd tegen corona. In Singapore wandelen ze bijvoorbeeld in parkjes en waarschuwen ze mensen wel 1,5 meter afstand te houden. Volgens de overheid in Singapore is het een geweldige manier om een menselijke politie-agent voor iets anders in te kunnen zetten. Niet alle burgers zijn het daarmee eens.