De nieuwe Hyundai Santa Fe is een monster SUV

Hyundai heeft deze week de nieuwe Santa Fe gepresenteerd. Dat is al vele jaren de grootste SUV van de Koreaanse fabrikant. Toch vonden ze het vorige model, die ook al niet krap bemeten was, nog niet groot genoeg. De nieuwe Santa Fe wordt, dat mag je wel stellen, een monster SUV.

Groot, groter, grootst

Die monsterlijke – in de goede zin van het woord – looks heeft de nieuwe Santa Fe met name te danken aan het vierkante, hoekige, design. De lengte van de auto valt eigenlijk nog best mee, al is 4 meter en 83 centimeter natuurlijk ook weer niet bepaald ‘kort’. Hij is in ieder geval 5 centimeter langer dan de huidige Santa Fe. Verder is hij exact even breed (1m90) en slechts 1 centimeter hoger (1m72).

De achterzijde heeft wel wat weg van full-size Amerikaanse SUV’s, zoals de Ford Expedition. De neus doet mij dan weer denken aan die van de grote Range Rovers, zoals de Velar, al heeft hij van voren ook wel wat weg van een Rivian. Maar goed, Hyundai laat met de nieuwe Santa Fe zien dat binnen het design van haar grootste SUV nog ruimte had voor een ‘XL’ versie.

Er komt vooralsnog geen volledig elektrische versie van de nieuwe Santa Fe. Voor de eigen en Amerikaanse markt heeft Hyundai een 2.5 liter benzinemotor met turbo en 8-traps automaat en 281 pk in het gamma staan. In de rest van de wereld verschijnt de Santa Fe waarschijnlijk alleen met een 1.6 liter hybride aandrijving, met een 6-traps automatische versnellingsbak en 180 pk. Van diezelfde motor is ook een PHEV versie.