Honda en Nissan gaan niet samen: de merger is niet meer

Honda en Nissan hebben besloten om niet samen te gaan. Of eigenlijk: dat Honda Nissan niet overneemt, want daar zou het in de praktijk waarschijnlijk op neerkomen. Eind december lieten de automerken weten dat er plannen waren, serieuze plannen ook, met misschien zelfs ook nog Mitsubishi in de mix, maar nu blijkt dat het allemaal niet meer doorgaat.

Honda en Nissan

Mogelijk gaat het onder andere niet door omdat Renault 37,5 procent van Nissan in handen heeft. Honda ziet liever dat Renault verdwijnt, maar dat zou Nissan alleen kunnen regelen door Renault uit te kopen. Ware het niet dat Nissan momenteel geen geld heeft om zoiets te doen. Had het die fondsen wel, dan zou de merger immers niet nodig zijn. Maar dat was niet het enige wat eraan schortte: Honda en Nissan werden het niet eens over de management-opbouw.

“Beide bedrijven kwamen tot de conclusie dat het, om prioriteit te geven aan een snelle besluitvorming en uitvoering van managementmaatregelen in een steeds volatielere marktomgeving op weg naar het tijdperk van elektrificatie, het meest gepast zou zijn om de besprekingen te staken en de plannen te beëindigen. In de toekomst zullen Nissan en Honda samenwerken in het kader van een strategisch partnerschap gericht op het tijdperk van intelligente en geëlektrificeerde voertuigen, waarbij we streven naar het creëren van nieuwe waarde en het maximaliseren van de bedrijfswaarde van beide bedrijven,” aldus de twee bedrijven.

Het had een van de grootste autobedrijven ter wereld kunnen worden, maar het is nu dus over en uit.