Honda en Nissan willen samengaan om EV-uitdaging

De autowereld heeft het moeilijk. Het moet steeds meer naar elektrisch over en mensen lijken ook wat meer te aarzelen voordat ze een nieuwe bolide aanschaffen. Sommige automakers doen rigoureuze dingen, zoals Jaguar met zijn restyle. Ook Nissan is iets extreems van plan: samengaan met Honda. En misschien komt Mitsubishi daar ook op een later moment nog bij.

Nissan en Honda

Nissan heeft het vooral zwaar: de winst blijft al een lange tijd achter en ook de grote investeerder Renault lijkt zich steeds meer terug te trekken. Het zou zelfs zo extreem zijn, dat Nissan nog maar een jaar zou kunnen overleven als er niets verandert. Dat is een schok voor een bedrijf dat altijd een van de grotere fabrikanten was na Toyota.

Het bedrijf kent ook al een lange geschiedenis: het kwam voort uit een organisatie die al in 1911 werd gestart. Nissan zelf startte in 1928: de naam is een afkorting van Nihon Sangyo (Japanse industrie) en diende als de beursnaam. Het had enorme successen: in 2014 was Nissan nog de grootste automaker in Noord-Amerika. In 2018 was Nissan de grootste fabrikant van elektrische voertuigen: het verkocht toen meer dan 320.000 volledig elektrische auto’s.