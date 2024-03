Nissan wil in 3 jaar tijd 16 elektrische auto’s lanceren

Nissan belooft dat het de komende paar jaar met maar liefst 16 elektrische auto’s komt. Het had eerst andere plannen in het kader van verduurzamen, maar heeft deze aangepast. Het was van plan om 23 elektrische auto’s te maken voor 2030, waarvan er 15 volledig elektrisch zijn. In het algemeen zegt Nissan dat het hoopt dat 60 procent van zijn voertuigen in 2030 ‘geëlektrificeerd’ zijn, wat dus niet alleen volledig elektrische auto’s zijn, maar ook hybride varianten. Daarnaast wil Nissan de kosten van zijn nieuwe generatie elektrische voertuigen met 30 procent verminderen.

Het is onduidelijk in hoeverre die 16 nieuwe elektrische auto’s die Nissan nu van plan is om in de komende jaren aan te kondigen en te produceren volledig elektrisch zijn of niet. Veel andere automakers hebben de ambitieuze plannen van de EU om tegen 2030 geen auto’s op fossiele brandstoffen meer te produceren al op de lange baan geschoven. Het is niet haalbaar, stellen de fabrikanten. Zo berichtten we recent al dat Mercedes-Benz nu al aangaf dat het zijn belofte voor 2030 niet zou gaan halen. Er rollen daar dus niet alleen maar elektrische voertuigen van de band in 2030, en daarin is het Duitse automerk bepaald niet alleen.

Dat is verstandig, want de concurrentie woedt hevig. Vooral Chinese merken zoals BYD zorgen ervoor dat makers van elektrische auto’s zich achter de oren krabben: Ford schijnt ook twee vehikels in de maak te hebben die in een lagere prijsklasse zitten. Tesla is bovendien ook al een tijd bezig met het verlagen van zijn prijzen om zo aantrekkelijk te blijven voor het grote publiek en te zorgen dat niet iedereen overstapt op de goedkopere, Chinese auto’s.

The new 2018 Nissan leaf is so cool pic.twitter.com/uMGy8jRrkc

Nissan Leaf

In Nederland heeft Nissan verschillende elektrische auto’s rondrijden. onder het mom “neem afscheid van de verbrandingsmotor en verwelkom een nieuwe manier van rijden” heeft het de ooit heel Nissan Leaf, de luxe Nissan Ariya en voor werklui een Nissan Townstar Van. De Leaf verkoopt echter al een tijdje niet heel goed meer in Nederland. Waar er in 2019 nog 3,817 stuks werden verkocht, is dat de afgelopen jaren steeds verder gedaald naar 561 stuks in 2023. Dat komt onder andere omdat andere elektrische auto’s het beter doen: die laden veel sneller. Nissan heeft de prijs al flink omlaag gedaan: de bolide is 8.190 euro goedkoper geworden en inclusief subsidie kun je er eentje aanschaffen vanaf 25.750 euro.

Het heeft eerder wel beloofd dat het na 2030 echt alleen nog maar elektrische auto’s zal verkopen in Europa, dus of die belofte nu ook uit het raam is, dat is nog afwachten. Toen sprak het nog over dat het een goede keuze is voor het bedrijf, de klanten en de aarde en dat er geen weg meer terug is. Opvallend dat het nu dan toch ergens wel wat aan het terugkrabbelen is: Nissan in zijn achteruit dus.