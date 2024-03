​Ford wil het met twee auto’s opnemen tegen Chinese makers

Ford heeft twee auto’s in de maak die het beide moeten gaan opnemen tegen Chinese merken, maar ook tegen Tesla. Tesla is een populair automerk en heeft elektrisch rijden op de kaart gezet, al dragen ook merken als Kia en Hyundai daar flink aan bij. Nu wil Ford zich er ook in mengen, want het zou een SUV en een pick-up in de maak hebben die elektrisch zijn. En vooral: niet zo duur. De vanafprijs ligt waarschijnlijk rond de 25.000 euro.

Een SUV dus en een kleine pick-up. Beide auto’s moeten gaan draaien op een nieuw platform dat Ford ontwikkelt voor elektrische voertuigen, laat Bloomberg weten. Hier zijn nu ongeveer 100 mensen mee bezig. Echter zijn er ook projecten rondom EV’s die juist zijn afgeschoten. De grotere elektrische voertuigen die Ford op de planning had, die komen later. Zo is er ook een plan voor een elektrische pick-up met drie rijen aan zitplaatsen die later komt.

Het is dus niet alleen Tesla dat een dreiging vormt: ook Chinese merken zoals BYD komen met allerlei elektrische auto’s op de markt die ook nog eens erg goedkoop zijn. Reden voor Ford om zelf ook te werken aan een beter betaalbare elektrische auto. Dat wil het bereiken door over te schakelen naar een lithium-fosfaat-accu versus de gewone lithium-ion-accu. Die accu’s doen er wel langer over om te laden, maar ze kosten een stuk minder. Zoveel minder, dat Ford de auto’s snel winstgevend denkt te kunnen maken: na een jaar al. Dat zou een topprestatie zijn voor het bedrijf, dat momenteel nog 5,5 miljard dollar verliest aan elektrische auto’s.

Elektrische SUV in 2026

De bolides zelf, daar moeten we nog even op wachten: de SUV verschijnt naar verwachting in 2026, dat sowieso een interessant jaar belooft te worden voor auto’s, want er zijn veel auto’s aangekondigd die dat jaar moeten verschijnen. Of de kleine pick-up ook het jaar 2026 haalt of toch 2027 wordt, dat is nog afwachten, maar daarnaast overweegt Ford misschien nog een derde auto, dus er is sowieso werk aan de winkel. Die derde auto zou meer een auto zijn om als taxi te gebruiken.

Ondertussen is Tesla ook bezig met een goedkopere auto: Model 2 moet ook rond die adviesprijs van 25.000 gaan zitten. Ook die wordt verwacht rond 2026, al kan het ook 2027 worden. Over de Ford-auto's is verder nog niets bekend, dus hopelijk horen we binnenkort van Ford zelf meer over de specificaties van de auto's.