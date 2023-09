Nissan brengt in Europa alleen nog elektrische auto’s uit

We zullen nog heel lang Nissans zien rijden op fossiele brandstoffen, maar vanaf nu worden die niet meer in de Nissan-fabriek gemaakt voor levering in Europa. Europa krijgt van het merk alleen nog elektrische bolides. Het gaat dan om gloednieuwe auto’s. Bij de dealer zul je dus nog wel ‘ouderwetse’ auto’s zien. Tenminste, tot 2030: daarna verkoopt Nissan echt alleen nog maar elektrische auto’s in Europa.

Nissan Concept 20-23

De Britse krant The Guardian schrijft dat Nissans Makoto Uchida dit heeft gezegd. “Dit is volgens ons de goede keuze voor onze organisatie, onze klanten en de aarde. Er is geen weg meer terug.” Hoewel dat een leuke woordspeling is voor een automerk, betekent het wel dat er werk aan de winkel is. Vooral in Sunderland, waar het merk een fabriek heeft. Daar wordt straks de nieuwe elektrische auto van het merk geproduceerd. Maar ook op het hoofdkantoor moet er nog flink ontworpen worden: Nissan wil 19 verschillende EV’s op de markt hebben. En niet over twintig jaar, maar over 6,5 jaar.

Om alvast een kijkje in de toekomst te geven, liet Nissan een heel mooie bolide zien, die bovenaan dit artikel prijkt. De Nissan Concept 20-23. Ja, uiteraard is dit een conceptcar, maar deze elektrische hatchback stadsauto is er wel een waarvan we hopen dat Nissan er veel inspiratie uithaalt voor zijn commerciële auto’s. We zien niet snel scissordeuren op een gewone Nissan, maar de Concept 20-23 heeft ze wel. Zie ook de onderstaande video: