Nissan wil EV’s inzetten om liften van stroom te voorzien

Nissan werkt met Hitachi aan een oplossing waarbij de stroom van EV’s in noodgevallen gebruikt kan worden als stroomvoorziening in gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van elektriciteit aan liften wanneer door een ramp of anderszins de stroom in een kantoorgebouw uitgevallen is. De twee initiatiefnemers willen daarvoor de technologie voor bi-directioneel laden gaan inzetten. De benodigde elektriciteit wordt in die gevallen dan ‘gehaald’ uit EV’s die bijvoorbeeld in de parkeergarage van het betreffende gebouw staan.

Kritische stroomvoorziening tijdens rampen

Nissan en Hitachi willen met hun idee een oplossing bieden voor de kritische stroomvoorziening tijdens rampen. Beide bedrijven zijn van Japanse origine en aardbevingen zijn in dat land geen onbekend natuurfenomeen. In eerste instantie richten de twee bedrijven zich met de oplossing van de bi-directionele laadtechnologie op het draaiende houden van liften wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken.

Inmiddels hebben Nissan en Hitachi al een eerste technische test uitgevoerd. Daarmee slaagden zij er naar eigen zeggen in om een negen persoons lift tien uur lang op lage snelheid te laten draaien op de elektriciteit van de accu van de Nissan Sakura, een stadsauto van de Japanse autofabrikant. Dat is een EV met een accu van slechts 20 kWh.

Het systeem is gebaseerd op de CHAdeMO oplaadtechnologie. Daardoor kunnen ook grotere Nissan EV's, zoals de Ariya- en Leaf-modellen, ingezet worden Nissan en Hitachi hopen de eerste systemen in Japan nog voor deze zomer te kunnen installeren in flatgebouwen.