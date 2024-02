​Mercedes-Benz redt het niet: verkoopt in 2030 niet alleen EV’s

Mercedes-Benz was van plan om vanaf 2030 alleen nog maar elektrische voertuigen te verkopen, maar trekt die belofte in. Het heeft aangegeven dat het niet haalbaar is. Drie jaar geleden dacht Mercedes daar nog heel anders over, maar het is tot de conclusie gekomen dat het nog steeds auto’s op fossiele brandstoffen blijft verkopen na 2030.

Crumpling since 1959 – With the world’s first public two-car electric crash test, we’re writing the next chapter in the history of safety. #MercedesBenz #AllforSafety #Crashtest #ElectricCars #Safety pic.twitter.com/eRstoLnlhJ

Echter is het plan dat Mercedes nu heeft voor wat betreft de verkopen van gas-auto’s versus elektrische auto’s wel heel afwijkend van die 100 procent-elektrisch belofte: het verwacht dat de helft van de verkochte auto’s in 2030 volledig elektrisch zullen zijn. Het zal dus nog vele jaren vervuilendere auto’s blijven maken en verkopen.

Het is niet alleen Mercedes-Benz dat worstelt met de afspraken over een zoveel mogelijk emissievrij Europa vanaf 2030. De hele autoindustrie heeft last van tegenvallende verkoopcijfers. In ons werelddeel worden procentueel gezien wel meer elektrische auto’s verkocht dan in Noord-Amerika, maar ook in Europa gaat het nog niet hard genoeg met de verkopen van deze bolides.

Despite all the fuss electric cars are still only 9% of sales and the e-car fleet is under 17 million worldwide, while e-bikes are at 275 million, In Europe, e-bikes are projected to outsell cars of any type by the middle of this decade. https://t.co/CklzKEgOMs

Hangt van de klant af

Mercedes geeft daarbij vooral aan dat het ligt aan klanten en de automarkt. “We verwachten ver in de jaren 2030 in een positie te blijven waarin we voldoen aan de wensen van verschillende klanten, of dat nu een volledig elektrisch voertuig is of een geëlektrificeerde verbrandingsmotor.” Ver in het decennium zelfs, dus dat wordt ook geen 2032. En daarin is Mercedes-Benz niet alleen. Meer bedrijven hebben voor 2024 al aangegeven dat de verkopen waarschijnlijk geen stijging zullen vertonen, zoals het populaire Tesla, maar ook Rivian en Lucid, dat echt elektrische automakers zijn.

Wat niet helpt is dat er productie-uitdagingen zijn. Soms komen onderdelen niet of heel laat aan, wat te maken heeft met de spanningen in het Suez-kanaal waardoor boten 10 dagen moeten omvaren, maar ook omdat sommige fabrieken de vraag langere tijd niet konden bijbenen, zoals chipfabrieken bijvoorbeeld. En dat is inherent aan vooral elektrische auto’s: die hebben over het algemeen allerlei sensoren die goed met elkaar moeten communiceren. Tesla heeft na corona zelfs een tijdje Tesla’s uit de fabriek laten komen die minder sensoren bevatten, omdat ze anders niet konden doorgaan met uitleveren.