Elektrische Mercedes truck rijdt 1000 kilometer per dag

Mercedes heeft deze week de eerste volledig elektrische vrachtwagen gepresenteerd die naar eigen zeggen 1000 kilometer op een dag kan afleggen. Dat klinkt hoopvol, ware het niet dat de eActros met zijn 600 kWh accupakket ‘halverwege’ die dag dan wel even bijgeladen moet worden, want met de 600 kWh accu kan de Mercedes-Benz eActros 600 maximaal 500 kilometer rijden. Als je weet dat een EV met een 80 kWh accupakket nog altijd zo’n 20 tot 40 minuten aan een snellader moet hangen om hem tot 80 a 90 procent op te laden, dan is de grote vraag natuurlijk hoe lang de ‘laadpauze’ van de Mercedes-Benz eActros 600 is.

Gewicht en ruimte bij tucks geen probleem, bereik wel

Elektrische vrachtwagens zijn er al een tijdje. Misschien wel de bekendste, of toch in ieder geval de truck waar veel over geschreven is en die in de VS al volop ingezet wordt, is de Tesla Semi. Het bereik is bij personenauto’s nog altijd wel een dingetje, want hoe groter het accupakket, des te zwaarder en duurder wordt de EV. En dan moet er ook nog voldoende ruimte zijn om het accupakket te kunnen plaatsen zonder al te veel concessies te moeten doen aan de (binnen)ruimte.

Vrachtwagens hebben het wat ruimte en gewicht betreft iets meer ‘speling’. Al is laadvermogen natuurlijk ook nog wel iets om rekening mee te houden. Daarnaast zijn (volgeladen) vrachtwagens al gauw een kleine twintig keer zwaarder dan een elektrische personenauto. De eActros 600 van Mercedes-Benz weegt leeg, inclusief een standaard trailer, 22 ton. Volgeladen kan hij tot 44 ton gaan wegen.