Tesla Semi is een soort van succes

Zoals zoveel nieuwe Tesla modellen, met de Cybertruck voorop, duurde het ook even iets langer (ahum) dan verwacht voordat de eerste exemplaren van de Semi op de weg verschenen. Een volledig elektrisch aangedreven vrachtwagen is inmiddels geen unicum meer, maar wel een die je voor internationale transporten geschikt zou zijn.

Tesla Semi, in theorie geschikt voor grote afstanden

De Tesla Semi heeft volgens de opgave van de fabrikant een actieradius van 800 kilometer. Op zich een prima afstand, want een vrachtwagenchauffeur mag immers maar maximaal 4,5 uur onafgebroken ‘trucken’ voordat hij of zij een pauze van 45 minuten moet inlassen. En daarna mag de chauffeur op dezelfde dag nog eens 4.5 uur rijden voordat een langere pauze verplicht is. Je zou dus zeggen, met een gemiddelde snelheid van 80 (snelweg) dat je een volle dag kunt trucken met de Tesla Semi voordat hij weer aan de lader moet. En als dat een Megacharger van Tesla is, dan kan de truck binnen een half uur weer 70 procent van zijn accu gevuld hebben. Dat is genoeg om weer 550 kilometer te overbruggen, maar als je ervoor zorgt dat de truck ’s avonds, of in ieder geval op het moment dat de chauffeur verplicht minimaal 11 uur moet rusten, aan een lader hangt, dan is hij telkens als hij weer de weg op gaat gewoon vol.

Goed, tot zover de theorie. We zullen het nog maar niet hebben over de logistieke uitdagingen om elke rustperiode bij een lader te parkeren. Als je ’s avonds wel eens op een parkeerplaats langs de snelweg gestopt bent waar veel vrachtwagens staan, dan weet je wat we bedoelen. Het is vaak een chaos met trucks die letterlijk elk hoekje en gaatje van de parkeerplaats moeten gebruiken om hun werkplek te kunnen parkeren. Stel je voor dat daartussen dan ook nog een of meerdere plekken vrijgemaakt en -gehouden moeten worden voor elektrische vrachtwagens…

In de praktijk zijn er nog wel wat uitdagingen

Inmiddels zijn er al een aantal voorbeelden van bedrijven die de Tesla Semi inzetten voor het transport van goederen. Pepsi was een van de eersten die een aantal Semi’s in ontvangst mocht nemen. De frisdranken fabrikant draait al enkele maanden een pilot met de elektrische truck.

Met 800 kilometer bereik zou je mogen verwachten dat Pepsi de Semi ook inzet voor lange(re) afstanden. Helaas, dat blijkt in de praktijk toch niet zo praktisch. Dat heeft deels te maken met het opladen. De snelle laders zijn nog niet overal te vinden. Pepsi heeft er een aantal bij haar distributiecentrum in Sacramento staan. Dat is ook waar de Semi’s hun thuisbasis hebben.

Het goede nieuws is dat de elektrische trucks vrijwel elke dag ingezet worden, maar niet voor transporten over grote afstanden. De gemiddelde Pepsi Semi is 12 uur per dag onderweg en maakt ritten van ca. 160 kilometer. Elke avond worden ze ‘thuis’ bij Pepsi opgeladen aan een Tesla Megacharger. Het bedrijf heeft drie Semi’s die het inzet voor langere ritten, van 380 tot 700 kilometer. In onderstaande video, over het verduurzamen van het Pepsi distributiecentrum in Sacramento, komen ook de ervaringen met de Tesla Semi's aan bod.