Tesla's Semi-vrachtwagen is eindelijk in het 'wild' te zien

Hij valt met zijn spitse snuit wel op: de allereerste vrachtwagen van het merk Tesla. De Semi is geheel elektrisch en kan 800 kilometer rijden (volledig beladen met 37.000 kilogram gewicht). Nu is de eerste afgeleverd en kunnen we de bijzondere bolide in het ‘wild’ spotten.

Tesla Semi Het is een bijzonder apparaat, die Semi van Tesla. Het heeft ook wel even geduurd voordat hij verscheen: 3 jaar later dan eigenlijk het plan was. Semi heeft drie motoren en kan enorm veel kracht geven: hij is 25 seconden van 0 naar 100, ook als hij volledig beladen is. Het voordeel is dat het vermogen zo groot is, dat deze vrachtwagen ook net even anders inhaalt dan zijn collega’s van andere merken. Hierdoor heb je als automobilist minder last wanneer de ene vrachtwagenchauffeur besluit om de andere in te halen.

Elektrische vrachtwagen van Tesla Het energieverbruik van Semi is minder dan 1,25 kWh per kilometer. Bovendien zijn er speciale Semi Chargers waarmee de vrachtauto in een half uur weer op 70 procent van zijn batterij zit. Het lijkt erop dat Tesla hier enorm innoveert in de wereld van transport. In ieder geval ziet PepsiCo er brood in. Het bedrijf achter onder andere Pepsi-cola en Lays-chips kon de eerste Tesla Semi gisteren in ontvangst nemen bij de accufabriek van Tesla in Reno, Nevada. In eerste instantie lijkt het erop dat de trucks vooral in de Verenigde Staten te spotten zijn: Tesla wil er in 2024 en 2025 uiteindelijk 50.000 voor op de Noord-Amerikaanse weg produceren.

Niet te verwarren met Cybertruck Het is geen goedkoop apparaat, want hij kost 180.000 dollar. Wel is er in een aantal landen een soort subsidie op elektrische voertuigen en dat geldt ook voor vrachtwagens. Zou zou je in de VS kunnen rekenen op 40.000 dollar subsidie als je zo’n Semi aanschaft. Of een andere elektrische vrachtwagen: DAF, Daimler en Volvo maken ook elektrische trucks. Vergis je trouwens niet in de namen: de Semi is de truck van Tesla, de vrachtauto, maar er is ook nog steeds de Cybertruck van het merk. Dat is echter een meer Hummer-achtige bolide (al is hij qua design eigenlijk nergens mee te vergelijken). Het is een personenauto slash pickup truck die waarschijnlijk volgend jaar verschijnt.