Heftig: flexflitspaal schrijft in maand tijd 2.500 boetes op een plek

De flexflitspaal, die zomaar even ergens kan worden neergezet, pakt automobilisten hard aan. Misschien heb je het zelf al op pijnlijke manier ontdekt. Er staat namelijk al een maand een flexflitser in Heerhugowaard op de Westtangent en die heeft al 2.577 boetes uitgedeeld.

Flexflitspaal

De flexflitspaal wordt ingezet om hardrijders op de bon te slingeren, het is dus niet zoals de focusflitser die in de gaten houdt of je je smartphone in je handen hebt. Dit is een soort verplaatsbare flitspaal die al vaker veel hardrijders heeft gepakt en vaak twee maanden op een locatie wordt gezet. Er was er een die 30.000 euro aan boetes in een maand bij elkaar wist te rapen. Dat is een flinke inkomstenpot voor de Nederlandse staat.

De flexflitser in het Noord-Hollandse Heerhugowaard werd op 1 april van dit jaar in gebruikgenomen en bekeurt per dag zo’n 86 bestuurders die te hard rijden. Je mag er 50 kilometer per uur rijden, maar dit blijken veel automobilisten duidelijk te langzaam te vinden. Waarschijnlijk is de flexflitser een van de meest succesvolle type flitspalen in Nederland: in Amsterdam op de Meiberdreef werden er 7.543 boetes uitgedeeld door een flexfliser en in Alkmaar op de N242 5.829. Beseffend dat een boete voor 5 kilometer te hard rijden afhankelijk van de locatie 31 tot 45 euro kost, is dat erg lucratief. Rijd je 10 kilometer te hard, dan gaat het al naar 65 tot 93 euro. En, niet te vergeten, er komt op elke bekeuring 9 euro aan administratiekosten.