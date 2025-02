Pas op voor de focusflitser: dit is wat-ie doet

Leuk, een dagje Madurodam, maar het kan een duur dagje uit zijn. Niet door Madurodam zelf, dat is zeker voor het plezier dat er te beleven is prima geprijsd, maar door de focusflitser. In Den Haag is de eerste in zijn soort in Nederland geplaatst en dit is waarom je er extra voor moet oppassen.

Focusflitser

In Nederland kennen we doorgaans twee functies voor flitspalen: ze checken of je te hard rijdt en of je door rood rijdt. Daar is nu een derde functie bij, namelijk kijken of je op een smartphone in je hand hebt terwijl je rijdt. Er komen 50 van dit soort palen door het hele land en het debuut is voor Den Haag. Al moet je er niet vanuitgaan dat je weet waar ze staan: ze schijnen juist zo gemaakt te zijn dat je ze makkelijk verplaatst.

Niet elke flitspaal kan dus zomaar een focusflitser worden: het zijn wel speciale palen die van een camera zijn voorzien die ziet of iemand zijn mobiel gebruikt. Net als bij andere flitsers worden de foto’s doorgestuurd naar het CJIB. Bij het CJIB wordt er nog extra gekeken of het inderdaad klopt dat de bestuurder een mobiel apparaat in zijn of haar hand heeft, dan krijgt de kentekenhouder een boete. Helemaal nieuw is het trouwens niet: er is ook een monocam in gebruik bij de politie, waarmee er vanaf een viaduct automobilisten worden gefotografeerd met een telefoon in de hand.