Pas op: de eerste focusflitspaal is nu officieel aan

Je weet natuurlijk allang dat je tijdens het rijden met je vingers van je smartphone af moet blijven, maar voor wie toch af en toe denkt dat hij echt een appje MOET sturen en dat om wat voor reden dan ook niet via spraak kan regelen: pas op. Je riskeert nu nog eerder een flinke boete, zeker als je in Den Haag rijdt.

Focusflitser

De testperiode met de focusflitser is nu voorbij, maar dat betekent niet dat hij wordt teruggezet in de voorraadkast en er eerst nog allerlei analyses komen. Nee: de focusflitser wordt nu meteen ‘in dienst’ genomen om mensen op de bon te slingeren. En die bonnen zijn niet leuk: 430 euro. Dat zijn is dus een erg duur appje: we kunnen ons op de redactie geen enkel appje bedenken dat zo urgent is, dat het dat geld waard is. Bovendien heb je in de meeste auto’s gewoon Android Auto of Car Play, waardoor je je bericht gewoon kunt inspreken of iemand kunt bellen als je bang bent dat er iets lost in translation raakt.

De focusflitser in Den Haag is nu nog in zijn eentje, maar het is de bedoeling dat er uiteindelijk vijftig flitsers komen op verschillende plaatsen in het land. Utrecht is na Den Haag de tweede stad waar ze worden geïmplementeerd en daarna volgt de rest van het land. De flitspalen zijn speciaal en kunnen zien of iemand een telefoon vasthoudt achter het stuur. Ga er niet vanuit dat ze op heel vaste punten komen te staan: ze zijn gemaakt zodat ze snel verplaatst kunnen worden.