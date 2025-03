Foto’s online verschenen van wat zonneauto Lightyear 2 zou zijn

Het Nederlandse Lightyear had grote ambities, maar nu worden hun zonneauto’s niet meer gemaakt. Het zet zijn kennis in om andere automakers te helpen met zonnedaken. Het was pijnlijk dat de Lightyear 2 uiteindelijk niet kwam, maar nu zijn er toch nog beelden van verschenen.

Lightyear 2

De ontwerpers van het Italiaanse Granstudio laten nu alsnog zien wat de Lightyear 2 had geworden. De studio werkte samen met Lightyear en laat in een blog zien hoe de de bolide eruit zou gaan zien. We zien duidelijk invloeden van de Lightyear 0, maar dan iets volwassener in ontwerp. Hij lijkt bovendien iets minder lang te zijn, wat het mogelijk een laagdrempeligere bolide had gemaakt.

Hieronder kun je de foto’s bekijken en bedenken wat je vindt van zo’n zonne-auto: als wij het zien, denken we vooral aan hoe jammer het is dat dit Nederlandse merk niet het succes kreeg wat het met zijn goede idee overduidelijk wel verdiende.