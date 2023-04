Groen licht voor doorstart Lightyear

Enkele weken geleden was het nog maar de vraag of Lightyear, de Nederlandse fabrikant van ‘zonneauto’s’ een doorstart kon maken. Na het toch wel verrassende faillissement werd weliswaar vrij snel al 8 miljoen euro opgehaald voor die doorstart, maar de curator had er toen nog een hard hoofd in. De financiële chaos bleek namelijk veel groter dan verwacht. Vandaag maakt diezelfde curator bekend dat hij zijn goedkeuring gegeven heeft. Dat betekent dus dat Lightyear gered is. Het bedrijf kan nu verder met de ontwikkeling van met name de Lightyear 2. Dat moet een betaalbare elektrische bolide met een door zonnecelllen bedekte carrosserie.

Nieuw bedrijf: Lightyear Technologies

Praktisch betekent de doorstart dat er een volledig nieuw bedrijf opgericht wordt: Lightyear Technologies. Dat bedrijf wordt eigenaar van het intellectueel eigendom van Lightyear, een deel van de inventaris en Lightyear Layer, de fabriek waar de zonnecellen technologie ondergebracht is. Ook zal een deel van het personeel in dienst treden van Lightyear Technologies. Hoeveel werknemers bij het nieuwe Lightyear aan de slag kunnen, is nog niet bekend. Gespeculeerd wordt over ca. 100. Ten tijde van het faillissement werkten er nog zo’n 600 man en vrouw.

Wat niet mee overgaat naar het nieuwe bedrijf wordt eind deze maand tijdens een veiling verkocht. Met dat geld moet een deel van de schulden afbetaald worden. Mocht je interesse hebben in een prototype van de Lightyear 0? Dan zou ik de datum en het tijdstip van de veiling, 24 april 10u00, maar alvast in de agenda zetten, want er staan een paar Lightyear 0 exemplaren op de lijst. Wil je die eerst zien? Dat kan op 19 april, tijdens een kijkdag.