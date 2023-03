Doorstart Lightyear nog allerminst in kannen en kruiken

Echter, in 2022 liepen de verliezen ineens wel erg hard op, naar zo’n 64 miljoen euro. Deze enorme verliezen weerhouden de curator er nu van om mee te werken aan een doorstart. De schuldeisers willen toch zeker een deel van hun geld terug en dat is ook de primaire taak van een curator.

Volgens het eerste faillisementsverslag van de curator leidde Lighryear in 2021 een verlies van 21 miljoen euro. Voor een startup, zeker in de automotive, is dat nog niet zo vreemd. De kosten gaan immers voor de baten uit. Een auto moet immers eerst ontwikkeld en geproduceerd worden voordat er geld kan worden verdiend.

Het faillissement van de Nederlandse zonneautomaker Lightyear kwam enkele weken geleden als een donderslag bij heldere hemel. Kort daarna kwam het goede nieuws dat de eerste funding (8 miljoen Euro) voor een doorstart al binnengeharkt was. Echter, zo blijkt nu, die doorstart is nog lang niet in kannen en kruiken. De financiële chaos bij Lightyear is de afgelopen twee jaar namelijk veel groter geworden dan gedacht. Daarom wil de curator voorlopig nog niets van een doorstart weten.

Van hosanna naar chaos in een paar dagen

Tot het nieuws van het faillissement was er alleen nog maar goed nieuws over Lightyear te melden geweest. Vlak voor het slechte nieuws werd al besloten het eerste prototype uit productie te nemen om alle resources te kunnen inzetten voor de ontwikkeling en productie van de eerste betaalbare Ligtyear. Op zich geen vreemd besluit, want van de Lightyear 2 waren er al meer dan 20.000 besteld. En dat terwijl er nog eigenlijk niets over die EV bekend was. Geen design en geen specificaties. Alleen een indicatief prijskaartje en WLTP bereik.

Een paar dagen later kwam, volledig onverwacht, ineens het nieuws dat Lightyear met grote financiele problemen kampte en daarom uitstel van betaling aan moest vragen. Dat werd enkele dagen later gevolgd door het definitieve faillissement. En zoals het er nu dus uitziet, is de kans op een doorstart nog niet zo heel groot.