Redding van Lightyear zonneauto nabij

De Nederlandse fabrikant van zonneauto’s, Lightyear, bleek enkele weken geleden – ondanks alle hosanna en succesverhalen – min of meer ineens failliet. Een doorstart leek er niet in te zitten. Tot vandaag. Investeerders hebben 8 miljoen opgehaald. Het is een start, maar of het een doorstart wordt, dat moet nog blijken.

Lightyear onverwacht in de problemen

Volkomen onverwacht vroeg het bedrijf eind januari uitstel van betaling aan. Vlak nadat het al, even verrassend, bekendmaakte dat de ontwikkeling en productie van de Lightyear 0 stopgezet werd om zich met alle resources, zowel geld al personeel, te kunnen storten op de betaalbare Lightyear 2.

De financiele problemen lagen met name bij Atlas Technologies, een dochter van Lightyear die enkele dagen later failliet verklaard werd. Daarmee leek ook het doek te gaan vallen voor de zonneautofabrikant.

Doorstart leek er niet in te zitten

Enkele dagen geleden was het verhaal nog dat een doorstart er niet in leek te zitten. Schijnbaar heeft de start van het Carnaval in (ZuidOost)Brabant – Lightyear is gevestigd in Helmond – meer aangetrokken dan verkleedde feestvierders. Vanmiddag werd namelijk bekend dat een groep investeerders 8 miljoen euro heeft opgehaald om een doorstart van de EV-fabrikant mogelijk te kunnen maken.



Daarmee is nog niet gezegd dat een doorstart en daadwerkelijk gaat komen. Het is een begin. Nu moet eerst de curator overtuigd worden dat een doorstart levensvatbaar is. Daarnaast is er nog veel meer geld nodig om (een groot deel van) de banen te redden en de ontwikkeling en productie van de Lightyear 2 te kunnen voortzetten.