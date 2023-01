Lightyear in zwaar weer: stopt direct productie van Lightyear 0

Het Nederlandse bedrijf achter de zonne-auto Lightyear heeft geen geld meer om Lightyear 0 te maken. Het heeft uitstel van betaling aangevraagd en stopt de productie van Lightyear 0 per direct. Het is nog niet zeker of mensen die hem al hebben besteld hun auto of hun geld terugkrijgen.

Lightyear 0 Het klinkt vreemd: Lightyear is net gestart met de productie van deze prijzige zonne-energie-auto en stopt er nu alweer meer. Bovendien heeft het net de boeken opengegooid om mensen de kans te geven de goedkopere Lightyear 2 voor te bestellen. Het geeft zelf ook aan dat het eigenlijk wil stoppen met Lightyear 0 omdat het zich volledig wil concentreren op die betaalbare Lightyear 2 van 40.000 euro. Echter moet het daarvoor wel even geduld hebben: ze verwachten dat de eerste Lightyear 2 pas eind 2025 van de band rolt. Gelukkig is het allemaal waarschijnlijk niet zo dramatisch als het lijkt. Het blijkt namelijk niet Lightyear zelf te zijn dat op zwart zaad zit: het is de dochteronderneming die het maken van Lightyear 0 voor zijn rekening had. Het bedrijf denkt dat de Lightyear 0, die 2,5 ton kost, niet de juiste weg is. Het is de Lightyear 2, die betaalbaarder is en het zou kunnen opnemen tegen bijvoorbeeld Tesla, die erg populair is in ons land.

Auto op zonne-energie Toch moet het een flinke domper zijn voor de mensen die zich al sinds 2016 buigen over de auto die dankzij zonne-energie kan rijden (maar ook is voorzien van elektrisch rijden via de laadpaal). Lightyear 2 is ongeveer hetzelfde: ook die moet dankzij zonnecellen kunnen rijden en hoeft daardoor minder vaak te worden opgeladen. De actieradius zou maar liefst 800 kilometer zijn. Lightyear weet dat het hierbij mogelijk goud in handen heeft: er zouden al 40.000 mensen op de wachtlijst staan voor die bolide. Daarnaast hebben leasemaatschappijen er ook oren naar: die bestelden er samen al meer dan 21.000 van. Van de Lightyear 0 zouden er 500 zijn besteld door particulieren. Dat is niet alleen heel weinig, de productie is ook niet heel snel. Er zouden er pas een paar zijn afgeleverd. Of de mensen hun geld terugkrijgen, dat is nog onbekend.

Succesvol bedrijf Het klinkt in ieder geval allemaal wat tegenstrijdig: het bedrijf haalde in investeringsrondes vele miljoenen op. Was Lightyear 0 dan slechts een oefenrondje voor de 'echte' auto van het merk, Lightyear 2? Dat had prima geweest, maar waarom heeft het bedrijf dan gekozen om mensen de auto te laten bestellen? Kan het nog steeds dat succesvolle bedrijf zijn waar we vorige week over schreven? Zeker, stoppen met het oude en concentreren op het nieuwe is altijd een goed idee. Het is alleen de vraag hoe het alles financieel gaat oplossen. Dat geldt niet alleen voor het oude, maar ook voor het nieuwe: zal de Lightyear 2 bijvoorbeeld wel echt 40.000 euro worden, of komt Lightyear net als bij de eerste auto toch uit op een hoger prijskaartje?