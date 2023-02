Ferrari werkt aan ‘luchtdruk’ aandrijving

Zoals alle autofabrikanten zal ook Ferrari uiteindelijk af moeten stappen van de ‘ouderwetse’ brandstofmotor. De Italiaanse supercar merken lobby’en nog wel om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen, maar het is onvermijdelijk dat we over een aantal jaren geen ‘turbo jankende’ bolides met 8, 10 of 12 ‘ronkende’ cilinders meer kunnen horen. Nu is Ferrari al volop bezig met de ontwikkeling van een hybride, maar de supercar fabrikant heeft mogelijk nog iets leuks in petto voor het post-ICE tijdperk. Door luchtdruk aangedreven ‘raketten’ die voor meer acceleratie, snelheid én een betere wegligging moeten zorgen.

Patentaanvraag voor 'luchtdruk' aandrijving

Ferrari heeft onlangs een patentaanvraag ingediend voor een technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van luchtdruk om hun bolides straks mede voort te stuwen. Het lijkt een beetje, maar dan ook echt maar een beetje, op de technologie van een luchtdrukpistool waarbij een object (kogeltje) onder grote druk door een kleine opening weggeschoten wordt. Het systeem voor de ‘gasstuwraketten’ waar Ferrari aan werkt is natuurlijk ietwat complexer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van meerdere ‘stuwrakketten’ die allemaal vijf uitlaatstukken hebben, elk met een andere diameter.

Wanneer de luchtdruk in de 'raket' hoog genoeg is, kan deze via het systeem met een kracht van ongeveer 5000 Newton (ca. 510 kg) naar buiten gestuwd worden. Die ‘luchtdruk boost’ kan gebruikt worden om de auto sneller te laten accelereren of rijden, maar ook om de wegligging te verbeteren door de luchtstroom tussen de auto en het wegdek – het zogenoemde grondeffect – te ‘jagen’. De 'spuitopeningen' van de luchtdruk aangedreven raketten zitten in het ontwerp daarom niet alleen aan de achterzijde van de auto, maar ook aan de voorkant, zijkant, in het dak en de bodem.