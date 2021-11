Prototype hybride Ferrari ingekort op Duitse platteland

Dat Ferrari ook werkt aan de ontwikkeling van hybride en volledig elektrische modellen is geen nieuws meer. Wanneer er eentje, nog ver voordat hij officieel aan de wereld getoond gaat worden, op het Duitse platteland een meter ingekort wordt, wel. Het gebeurde afgelopen nacht op een ‘Landstrasse’ in de buurt van Sinsheim-Hoffenheim.

Te veel ICE en EV pk’s?

De bestuurder van het nog in camouflage wrap gehulde hybride steigerende paard slaagde er niet in de gecombineerde ICE en EV pk’s onder controle te houden. Via de vangrail en het over enkele honderden meters verspreiden van de nodige onderdelen kwam de Ferrari, zonder neus, dwars op de rijbaan tot stilstand. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

De testrijder, die het voertuig ongeschonden kon verlaten, zal zich niet bepaald happy voelen. Van de andere kant heeft deze nog verder onbekende Ferrari zijn eerste live crashtest wel met vlag en wimpel doorstaan. Ok, hij is total-loss, maar de veiligheidssystemen die de inzittenden moeten beschermen hebben gedaan waar ze voor bedoeld zijn. Ook het EV-deel van de Ferrari, inclusief de accu's, zorgden niet voor problemen. We kennen inmiddels allemaal wel de beelden van als een fakkel, tot op de bodem, uitgebrande EV's.