EU rekent nieuwe tarieven voor Chinese elektrische auto’s

Chinese auto’s zijn enorm opkomend in Nederland en de rest van Europa. Denk aan BYD en Nio. Er beloven er alleen maar meer en meer bij te komen en daar wordt de traditionele auto-industrie nerveus van. Dat zien we niet alleen in Europa: ook de Amerikanen worstelen met de auto’s van Chinese komaf. Europa heeft nu zelfs besloten hogere tarieven te rekenen voor Chinese bolides.

Importkosten uit China omhoog

Fabrikanten uit China kunnen rekenen op 17,4 procent tot 37,6 procent hogere belasting om Chinese elektrische auto’s te importeren. Het was al 10 procent dus dat is een flinke stijging. Europa doet het om de automakers in Europa te beschermen, maar het resulteert voor Europese burgers waarschijnlijk in auto’s die aanzienlijk duurder worden. Er zou oneerlijke subsidiëring zijn op Chinese, elektrische auto’s en daarom worden ze voor veel minder geld verkocht, stelt de EU.

Het doelt daarmee op Beijing, dat ervoor zorgt dat prijzen laag worden gehouden zodat Chinese merken voet aan de grond krijgen. Het is echter niet alleen een probleem voor Chinese automakers: veel Europese fabrikanten maken hun bolides ook in China, dus ook zij hebben straks last van deze verhoogde belasting. Tegelijkertijd hebben niet alle merken evenveel last van deze belastingen. Ze worden berekend op basis van hoeveel overheidshulp het bedrijf krijgt. De belasting is hierdoor vooral geënt op SAIC, BYD en Geely. SAIC betaalt 37,5 procent, wat kan resulteren in een duurdere Volkswagen. Het bedrijf haalt 15,4 procent van zijn inkomsten uit Europa, dus zal dit financieel zeker merken.

BYD profiteert

BYD heeft een tarief van 17,4 procent te betalen en dat zou BYD mogelijk zelfs een voordeel geven ten opzichte van zijn grote Chinese concurrenten: het is dus niet per se voor elk Chinese bedrijf even slecht. Geely moet 19,9 procent betalen, wat kan betekenen dat je nieuwe Volvo straks een hoger prijskaartje krijgt. En je Tesla misschien ook wel: Tesla’s komen ook voornamelijk vanuit China en zou aan de EU hebben gevraagd om een persoonlijk tarief.

In de Verenigde Staten is het overigens nog minder aantrekkelijk voor Chinese EV-makers om auto’s te verkopen. De belastingen zijn daar 100 procent. Echter hebben Chinese automakers daar iets minder last van dan in Europa wel het geval zal zijn: in Europa rijden al veel Chinese auto’s, dus de markt staat veel meer open voor deze EV’s. De BBC schrijft dat er in 2019 nog 0,4 procent van de totale EV-markt Chinees was, terwijl dat vorig jaar al was gegroeid tot 8 procent.

Chinese automakers

Het moge duidelijk zijn dat deze verandering door de EU grote gevolgen kan hebben op de gehele auto-industrie. Het heeft daarnaast interessante invloed op de concurrentie tussen Chinese merken zelf, waardoor we benieuwd zijn of we daarin wel zulke grote prijsverschillen zullen waarnemen. Het kan nog even duren voor de tarieven helemaal op de rit zijn, maar in ieder geval is het van 2025 sowieso van kracht.