Draadloos je auto opladen: maakt Tesla eindelijk zijn naam waar?

Stel, je hoeft niet meer naar laadstations: je rijdt gewoon over een soort mat in je eigen garage en je auto wordt al automatisch opgeladen? Geen gedoe met stekkers, plekken bij laadstations: een mat is voldoende om je bolide draadloos en wel van stroom te voorzien. Toekomstmuziek? Niet Elon Musk, maar Tesla-designhoofd Franz von Holzhausen stapte bij Jay Leno in de Cybertruck om een video op te nemen en daarin deed hij de uitspraak dat automerk Tesla werkt aan laden via inductie.

Would you prefer wireless charging over wired charging for your Tesla? ⚡️ pic.twitter.com/YTho0hYdhv

Nu wil je uiteraard geen warmte creëren, je wil vooral die energie, maar dat zou hierdoor ook overgedragen worden. Denk bijvoorbeeld aan draadloos opladen bij smartphones. Zolang de lader en het toestel beide een bepaald plaatje bevatten, kan er stroom worden afgegeven en ontvangen. Op die manier krijgt het apparaat een nieuwe dosis energie en kan het weer even vooruit. Deze techniek is niet nieuw, maar is nog nooit op grote schaal uitgevoerd. We lijken wel heel dichtbij te zijn.

Inductie, klinkt als pannen die koken. Een inductiekookplaat is misschien wel wat anders dan een auto, maar het principe werkt straks dus hetzelfde als het om energievoorziening gaat. In een inductiekookplaat vind je elektrische spoelen die samen een magnetisch veld maken. De stroom wervelt hierdoor richting de pan die op de plaat staat, maar de weerstand van de bodem zorgt ervoor dat de energie wordt omgezet in warmte.

Draadloze laadpaal

Tijdens de investeerdersdag van 2023 liet Tesla al een sneak peek zien van een draadloze laadpaal en daarop is het duidelijk verder aan het ontwikkelen. Tesla is hier zeker niet de enige in, er zijn meer fabrikanten die met dit idee spelen: zo kan het bijvoorbeeld ook goed zijn voor bussen, die toch vaak regelmatig vrij lang op busstations staan te wachten. Toch is Tesla wel een bedrijf waar veel mensen de hoop op vestigen als het om dit soort technologie gaat. Niet alleen omdat het zich als merk al heel snel naar een heel goede positie wist te vechten dankzij onder andere de moderne snufjes in de auto zelf. Het is ook de naam…

De wetenschapper Nikola Tesla wilde het zo’n 130 jaar geleden graag bereiken: draadloos energie versturen. De een zegt dat het hem bijna is gelukt, terwijl een ander zal zeggen dat hij vooral voordeed alsof het hem wel zou lukken. We zullen het nooit weten, want hij is niet meer onder ons. In ieder geval kreeg hij er geen fondsen voor rond in de tijd dat hij met het idee rondliep. De Tesla-toren zou ervoor moeten zorgen, want hij dacht het te kunnen bereiken door ballonnen te gebruiken die op hun beurt weer gebruik zouden maken van radiofrequenties. autobranche.