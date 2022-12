Draadloze oplaadmat van Tesla kan wat Apple niet voor elkaar kreeg

Het is alweer een jaar of vijf geleden dat Apple de AirPower oplaadmat presenteerde. Die zou in 2018 in de winkels verschijnen. Echter, na heel wat problemen tijdens de ontwikkeling, productie en tests, verdween de AirPower in alle stilte naar de eeuwige jachtvelden, nog voordat er ooit eentje werkend in de winkels verscheen. Apple kreeg het simpelweg niet voor elkaar.

Wireless Charging Platform van Tesla

Welnu, Tesla heeft afgelopen week haar ‘Wireless Charging Platform’ gepresenteerd. Die is in staat om drie apparaten, tegelijkertijd, draadloos op te laden. Hij is echter niet bepaald voordelig. Tesla wil er 300 dollar voor hebben. Klanten (in de VS) kunnen hem nu al bestellen. De eerste exemplaren worden naar verwachting in februari geleverd.

De technologie die Tesla voor de draadloze oplaadmat gebruikt, is dezelfde als de fabrikant ook voor de Cybertruck gekozen heeft. Dat platform, FreePower, is ontwikkeld door Aira. Het grote voordeel van deze technologie is dat het niet uitmaakt waar op de ‘mat’ je een apparaat neerlegt, het kan overal opgeladen worden. Dit in tegenstelling tot veel andere draadloze oplaad accessoires, waar de tablet, smartphone of een ander apparaat op een specifieke plek gelegd moet worden om het draadloze opladen te kunnen activeren.