Een derde EV-rijders voor het eerst met elektrische bolide op vakantie

Het is momenteel in Nederland en grote delen van België, Duitsland en zelfs Frankrijk niet bepaald vakantieweer. Daardoor is er al dagen een run op last-minutes. Mensen die na een paar goede zomers in ons eigen land nu toch maar besluiten om alsnog de zon op te zoeken. Veel mensen doen dat natuurlijk ook met hun eigen auto. Veel EV-rijders vinden dat nog altijd een spannende onderneming.

Wij hebben al diverse keren laten zien dat het allemaal niet zo spannend hoeft te zijn, maar vooral een bijzondere ervaring is. Het is vooral een kwestie van planning en mindset. Ook als je vakantiebestemming in de Alpen, aan de Cote d’Azur of Spaanse Costa’s ligt. Sterker nog, zelfs als je naar de Algarve in Portugal gaat, kun je je bestemming – zoals gezegd met de juiste planning en mindset, maar ook voldoende verschillende laadpassen en/of apps - probleemloos met je elektrische auto bereiken.

Voor het eerst met EV op vakantie

Onderzoek heeft aangetoond dat dit jaar negen op de toen EV-rijders met hun elektrische bolide op vakantie gaat. Voor een groot deel van hen, een derde, is dat voor het eerst. Laadpalen vind je tegenwoordig meer dan voldoende op de wegen naar het zonnige zuiden. Ook wij hebben dat al meerdere keren getest en ondervonden.

Het is vooral een kwestie van goed plannen en niet de illusie koesteren dat je, net als met je ‘oude’ benzine of diesel slurper 1000 kilometer in één dag kunt afleggen. Het is nu eenmaal een feit dat een EV, ook als je een zogenoemde long-range model hebt, elke paar honderd kilometer (afhankelijk van je bereik is 250 tot 350 kilometer een goed gemiddelde) tussen de twintig minuten en drie kwartier aan een snellader moet ‘bijtanken’. Op drukke vakantiereisdagen, zoals de bekende ‘zwarte zaterdagen’, moet je bovendien rekening houden met drukte bij laadstations. Dan kan het zomaar een paar uur duren voordat je weer met een volle accu verder kunt reizen.