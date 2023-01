Met een elektrische auto op wintersport: 20 handige tips

Als je naar de wintersport in Oostenrijk gaat, krijg je te maken met andere weersomstandigheden dan je in Nederland gewend bent. Dat betekent onder andere dat je winterbanden onder de auto moet hebben liggen, en sneeuwkettingen in de achterbak. En dat allemaal nog naast een waslijst van zaken waar je sowieso al rekening mee moet houden. Wie met een auto met fossiele brandstof reist, hoeft zich nauwelijks druk te maken over welke route hij gaat rijden. Er zijn immers genoeg opties. Eén ding is echter zeker: op populaire dagen (helaas noemen we deze altijd de zwarte dagen, ook al liggen er meters sneeuw) krijg je te maken met flink wat verkeersdrukte. Een alternatieve (meer km's maar door drukte wellicht sneller) route rijden zou zomaar een slimme optie kunnen zijn.

Met een elektrische auto naar de wintersport

Reis je met een elektrische auto naar de wintersport dan heb je wat meer zaken om rekening mee te houden. Dan is er het component laden en heb je te maken met de range van de auto. Daarbinnen moeten immers laadlocaties zijn en het liefst ook nog voorzien van snelladers/superchargers. Wij reden de afgelopen week met een KIA EV6 naar Oostenrijk. Eindbestemming: het prachtige en hooggelegen skidorp Ischgl in Tirol. Met deze EV6 met een batterijpakket van 77 kW, de mogelijkheid om tot 230 kWh te laden én voorzien van de optie om de batterij voor te verwarmen, is dit een ideale reisgenoot. Zeker omdat we met een volle accu ondanks de kou altijd meer dan 350 kilometer range hadden.

Bij dat laden krijg je echter te maken met een aantal bijkomende zaken die we graag voor je onder elkaar zetten en nuttig zijn om te weten als je naar de wintersport in Oostenrijk gaat. Hier geldt echter dat je goed voorbereid op pad moet gaan.

Het grootste deel van de route gaat door Duitsland

Hoewel het lijkt dat de grootste uitdagingen met een elektrische auto te vinden zijn in Oostenrijk, vind je de échte uitdaging in Duitsland. Wie verstandig is, maakt een planning voor de te rijden route. Focus je hierbij vooral op de laadstations van Ionity en FastNed, naast de mogelijkheden van Tesla Superchargers. Bij deze drie providers ben je verzekerd van de mogelijkheden om snel te laden.