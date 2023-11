Werkt Tesla aan een goedkopere variant?

Tesla zal niet snel in het vaarwater komen van Chinese merken als BYD die met één van de goedkoopste elektrische auto’s ter wereld, maar het gaat wel voor een goedkopere Tesla. Het gerucht gaat dat het merk in Duitsland bezig is met de bouw van een Tesla die onder de 25.000 euro duikt, schrijft Reuters .

Funny to see Musk talking about the need for a cheaper Tesla because Isaacson’s biography reveals he wanted to scrap those plans and have the design team build a “robotaxi” instead. They eventually convinced him to let them do both because they knew self-driving wasn’t working. pic.twitter.com/fr6IoaNe1y

Goedkopere Tesla

Dat is een aanzienlijk verschil met wat een Tesla nu kost. Op dit moment is de goedkoopste Tesla in Nederland de Model 3. Die bolide kost je 42.990 euro. Wat dat betreft is het nieuwe model dat in ontwikkeling is, en waarschijnlijk Tesla Model 2 heet, met recht een ‘goedkope’ Tesla, al kun je voor 25.000 euro ook andere geweldige auto’s kopen, zoals een Fiat 500e, een Suzuki Vitara of een Toyota Yaris Cross. Maar Tesla wordt echter vaak wel als een apart merk gezien, omdat het jong is, omdat het vol technologische snufjes zit en omdat het onder andere druk doende is met mogelijkheden om de chauffeur op verregaande wijze te ondersteunen.

Tesla heeft echter wel een nieuwe markt nodig, omdat het enorm veel concurrentie heeft nu steeds meer automerken elektrisch (moeten) gaan. Elon Musk zelf zou vorige week bij de Tesla-fabriek in Grünheide bij Berlijn hebben gezegd dat de auto eraan komt en dat deze in die betreffende fabriek zal worden gebouwd. Momenteel is het de fabriek voor de Model Y, wat de bestverkochte elektrische auto in heel Europa is. Misschien wordt de nieuwe bolide dat straks wel, al hangt het in Nederland van zowel het prijskaartje af als wat de overheid van plan is met subsidies die het nu geeft aan elektrische auto-kopers. Een extraatje dat volgend jaar compleet op de schop zou gaan, maar dat valt gelukkig mee omdat het beleid is veranderd.