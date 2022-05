Je auto op vakantie: Superchargers nu ook voor niet-Tesla's

De vakantie staat voor de deur en veel mensen willen eropuit trekken met hun elektrische bolide. Lekker met het gezin naar België, bergwandelen in Oostenrijk of het hele stuk doorrijden naar Spanje. Het kan nu wat makkelijker, want Tesla heeft zijn Superchargers beschikbaar gemaakt voor niet-Tesla’s.

Tesla Supercharger Dat betekent dat je nu met een elektrische bolide kunt ‘tanken’ bij een Supercharger, ook als die auto niet van Tesla is. Superchargers zijn erg praktisch, omdat ze je auto aanzienlijk sneller volladen dan een gewone laadpaal. Nadat er eerst een pilot was gehouden in onder andere Nederland, heeft Tesla nu aangekondigd dat je in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden en Oostenrijk van de Superchargers gebruik kunt maken als je een elektrische auto rijdt. Sinds november 2021 zijn er tien laadstations in Nederland waar je ook met een andere EV kan opladen bij een Supercharger. Dat was een primeur, want nooit eerder heeft Tesla zijn technologie beschikbaar gemaakt voor niet-Tesla-auto’s. Zo kun je met een Volkswagen of een Opel die elektrisch rijdt ook volladen. Dat was al vele jaren het plan van Tesla, maar nu kan het ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Het enige dat chauffeurs hoeven te doen is de meest recente versie van de Tesla-smartphone-app downloaden (versie 4.2.3. of hoger). Wanneer je vervolgens zoekt op ‘Charge your non-Tesla’ zie je welke bruikbare Supercharger het dichtst bij je is.

Andere auto's snelladen over de grens Tesla heeft tijdens de pilot goed in de gaten gehouden of het voor Tesla-rijders vervelend is, want het wordt uiteindelijk wel drukker bij de laadpalen. Inmiddels is blijkbaar duidelijk geworden dat dat niet het geval is, want steeds meer laadpalen in Europa zijn geschikt om met een non-Tesla te laden. Er kwamen dan ook al in de pilotfase landen bij: Noorwegen en Frankrijk bijvoorbeeld. Vanaf nu is het echter mogelijk om in veel meer landen te laden: het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden, België en Oostenrijk. Ideaal dus als je met de auto op vakantie gaat. In België bijvoorbeeld zijn wel 9 Supercharger-laadstations en 141 individuele Superchargers die andere auto’s ook kunnen opladen. Laadstations bevinden zich in Antwerpen, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namur, Remouchamps, Verviers en Wavre. Het Supercharger-netwerk van Tesla zou met de uitbreiding naar vijf extra Europese landen het grootste publiek toegankelijke snellaadnetwerk van Europa zijn (van minimum 150 kW). Er zijn meteen 200 stations en 2.900 laadpunten bijgekomen.

Een abonnement of duurdere wattprijzen Om de laden bij een Supercharger zijn er twee ‘smaken’. Neem je een maandelijks lidmaatschap af van 12,99 euro, dan kun je de lagere kWh-tarieven tanken à ongeveer 55 eurocent. De kWh-prijs als je dat abonnement niet hebt is 0,70 cent, dus dat scheelt flink als je veel rijdt. In de Verenigde Staten loopt het niet zo’n vaart met die universele laadoptie. Dat komt omdat we in Europa bepaalde standaarden hebben voor opladers waardoor iets makkelijker universeel uitrolbaar is. Gelukkig zijn we in Nederland zo ver dat alle Superchargers al geschikt zijn voor het gebruik met alle elektrische auto’s.