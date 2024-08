Heeft AI-chatbot ChatGPT onze levens echt veranderd?

Er wordt steeds vaker gesproken over een AI-bubbel, zeker nu de aandelen van techbedrijven enorme dips tonen. Barst die bubbel straks echt? Het is niet zo dat AI-chatbots ons niets hebben gebracht. Zo is er onderzoek gedaan naar of ChatGPT onze levens echt heeft veranderd en daar komt positief nieuws uit.

ChatGPT

ChatGPT is als AI-chatbot van OpenAI toch wel het schoolvoorbeeld van de AI-chatbot. Niemand kende ChatGPT een paar jaar geleden, maar nu is het moeilijk om iemand te vinden die het helemaal niet kent. Maar heeft die chatbot vooral veel indruk gemaakt, of maakt het ons leven ook daadwerkelijk beter? Uit het onderzoek van ExpressVPN blijkt van wel. Het heeft met 180 miljoen actieve gebruikers per maand zeker voor veel mensen iets veranderd. Het werk van bijvoorbeeld mensen in de medische wereld of klantenservices is zeker anders geworden.

Er werd lang gedacht dat AI vooral saai fabriekswerk zou kunnen doen, maar juist de creatieve tak kan het ook slim gebruiken. Marketingmanagers komen met campagne-ideeën door ChatGPT en televisiemakers komen op serie-ideeën en brainstormen met de AI over hun creatieve werk. De productiviteit en creativiteit van mensen is op grote schaal veranderd door de chatbot. Het helpt e-mails opstellen, brainstormsessies en verandert op die manier zeker wel onze manier van werken.

In het onderwijs gebruiken docenten de chatbot voor slimme bijlessystemen, studenten gebruiken het voor huiswerkhulp en het is een spannende, nieuwe manier om te leren. In de medische wereld wordt het gebruikt om medische documentatie te analyseren, ziektes te monitoren en medische teksten te schrijven. Kijk bijvoorbeeld naar een startup zoals Bionic Health die diagnostische procedures analyseert. ChatGPT zou zelfs nog een stapje verder kunnen gaan in de zorg, namelijk door nieuwe medicijnen te kunnen ontwikkelen.

Straks kijk je waarschijnlijk naar series en speel je games die met behulp van ChatGPT zijn gemaakt. In de marketing is het helemaal een wereld van verandering: in 2035 is waarschijnlijk 30 procent van de marketingboodschappen gegenereerd met AI. Het baanbrekende productiehuis A24 promootte nu in 2024 zijn nieuwe film Civil War al met door AI gegenereerde afbeeldingen.

Verbeterde toegankelijkheid

Het onderzoek beschrijft: “ChatGPT heeft de toegankelijkheid verbeterd door gebruikers in staat te stellen via natuurlijke taal met technologie te communiceren. Dit kan mogelijk barrières wegnemen voor mensen met een handicap en mensen die minder vertrouwd zijn met technologie. De intuïtieve interface biedt gemakkelijker toegang tot informatie, vergemakkelijkt de communicatie en ondersteunt meerdere talen en contexten.“

Maar, misschien nog wel een belangrijkere bijkomstigheid van ChatGPT is dat het kostenefficiënt is. Er worden taken geautomatiseerd waar normaliter mensen ‘tussenzitten’. Denk aan de eerstelijn klantenservice en contentcreatie. Er bestaan al genoeg websites die een groot deel van hun content uitbesteden aan kunstmatige intelligentie. Dat scheelt arbeidskosten en dat is voor bedrijven een groot voordeel, maar ook voor klanten die bijvoorbeeld sneller antwoord willen van een klantenservice.

Er is veel positief veranderd, maar ChatGPT heeft ook mindere kanten. Zo is er veel bezorgdheid over datalekken en het misbruik van persoonlijke informatie. Dat is bovendien niet ongegrond: het is al voorgekomen dat medische gegevens over patiënten in AI-chatbots is ingevoerd en dat telt als een datalek. Ook is er veel te doen rondom de transparantie dat er AI is gebruikt, maar ook de bronnen waarmee AI is getraind. AI zal tegen 2025 waarschijnlijk zo’n 85 miljoen banen vervangen, maar biedt ook weer de creatie van nieuwe banen, zoals op het gebied van datawetenschap of AI-ontwikkeling. Maar het moge duidelijk zijn: het heeft ons binnen rap tempo ook heel veel gebracht.

