De toekomst van leren: KLM en de impact van AI

Tijdens een Communitydag georganiseerd door NPULS sprak Timothy Druiventak van KLM. Zijn lezing ging over over de rol van leren in het oplossen van zakelijke problemen bij KLM, met name in de context van technologie en kunstmatige intelligentie (AI). De kernvraag: kan leren een oplossing bieden voor uitdagingen binnen het bedrijf, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel? Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten uit deze presentatie en laat zien hoe AI bijdraagt aan het verbeteren van leeroplossingen.

Een van de grootste uitdagingen voor KLM is het tekort aan gekwalificeerd personeel, vooral technici en piloten. De vraag werd gesteld of leren onderdeel kan zijn van de oplossing voor dit probleem. Daarbij werd benadrukt dat leren verder moet gaan dan alleen het overdragen van kennis. Het moet ook bijdragen aan het oplossen van operationele problemen en het ondersteunen van de core business, zoals het waarborgen van de veiligheid en het verbeteren van de commerciële prestaties.

KLM heeft hiervoor het ADDIE-model omarmd, waarbij de fases van Analyse, Design, Development, Implementatie en Evaluatie worden doorlopen om leeroplossingen te ontwikkelen. Dit gestructureerde proces zorgt ervoor dat elke stap van leren is afgestemd op de specifieke behoeften van de business.

Use case 1: AI in gepersonaliseerd leren

Tijdens de presentatie werd een case gedeeld over de inzet van AI voor gepersonaliseerd en adaptief leren. Donald Clark, een spreker tijdens Next Learning 2022, sprak over hoe AI de wereld van volwasseneneducatie voor altijd kan veranderen. Hij noemde drie belangrijke beloftes van AI:

Adaptief leren : Door alleen dat aan te bieden wat een werknemer nodig heeft om gekwalificeerd te raken, kan de opleidingsduur aanzienlijk worden verkort. Dit zou vooral nuttig zijn bij het oplossen van het tekort aan piloten en technici. Door gepersonaliseerd te leren, kan de trainingstijd drastisch worden verminderd.

: Door alleen dat aan te bieden wat een werknemer nodig heeft om gekwalificeerd te raken, kan de opleidingsduur aanzienlijk worden verkort. Dit zou vooral nuttig zijn bij het oplossen van het tekort aan piloten en technici. Door gepersonaliseerd te leren, kan de trainingstijd drastisch worden verminderd. Leren in de flow van het werk : Medewerkers kunnen tijdens hun werk realtime toegang krijgen tot relevante informatie en direct leren terwijl ze hun taken uitvoeren. Hierdoor hoeven ze minder tijd door te brengen in traditionele leeromgevingen zoals klaslokalen en kunnen ze zich beter ontwikkelen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

: Medewerkers kunnen tijdens hun werk realtime toegang krijgen tot relevante informatie en direct leren terwijl ze hun taken uitvoeren. Hierdoor hoeven ze minder tijd door te brengen in traditionele leeromgevingen zoals klaslokalen en kunnen ze zich beter ontwikkelen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Snellere leertrajecten: Door het inzetten van AI kunnen bedrijven leeroplossingen creëren die beter zijn afgestemd op de doelgroep. Dit leidt tot hogere leerresultaten en een grotere motivatie bij medewerkers om te blijven leren.

Hoewel deze beloftes veel potentie bieden, werd ook erkend dat deze visie nog niet volledig is gerealiseerd. Er zijn nog stappen te zetten om deze technologieën volledig te integreren in de huidige leersystemen van KLM.