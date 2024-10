Air France-KLM legt fundament voor AI met sterk metadatamanagement

Metadatamanagement is de sleutel tot het ontsluiten van de waarde van data. Air France-KLM bouwde met behulp van het Data Intelligence Platform van SAP-partner Collibra een ‘data catalog’. Hiermee kunnen gebruikers snel achterhalen welke data beschikbaar zijn, waar deze te vinden zijn en wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

Iedere seconde genereert Air France-KLM enorme hoeveelheden nieuwe data, of het nu gaat om passagiers- en cargoboekingen of de uitvoering van vluchten. Deze data bieden waardevolle inzichten die de luchtvaartmaatschappij helpen efficiënt en effectief te opereren en zijn klanten beter te bedienen.

Denk aan predictive maintenance, waarbij op basis van historische en realtime data wordt voorspeld welke onderdelen van een vliegtuig mogelijk defect raken. Hierdoor kunnen storingen worden voorkomen en blijft het netwerk van vluchten zo stabiel mogelijk. Ook kan de luchtvaartmaatschappij met behulp van data de reiservaring van klanten verder optimaliseren en personaliseren.

Zware taak voor data analisten & scientists

Het beheren van dergelijk grote hoeveelheden data brengt complexe uitdagingen met zich mee. En dus is het essentieel om te weten welke data beschikbaar zijn voor verschillende afdelingen, waar deze zich bevinden en wie verantwoordelijk is voor eigenaarschap en datakwaliteit. “Onze data analisten en scientists besteden momenteel een groot deel van hun tijd aan het zoeken naar antwoorden op deze vragen”, zegt Marjolein Daeter, Product Owner Data Management bij KLM.

Die antwoorden zijn niet alleen nodig om waarde te kunnen halen uit data. Het is ook van cruciaal belang dat de data en het gebruik voldoen aan wet- en regelgeving.

Metadata doorzoekbaar gemaakt

SAP-partner Collibra biedt hier een SaaS-oplossing voor. Met de data catalog die Air France-KLM aan het ontwikkelen is, kunnen medewerkers alle relevante informatie rondom data eenvoudig opzoeken. De gegevens zelf staan daarbij niet in de catalog. In plaats daarvan bevat de catalog metadata, zoals de naam, eigenaar en definitie van de data. Toegang tot de catalog is mogelijk via Single Sign-on.

Naast het opzoeken van informatie, kunnen medewerkers in de toekomst via de data catalog ook toegang krijgen tot de data zelf. “Het werkt als een winkelmandje waarin je de benodigde data kunt plaatsen. Met de juiste autorisaties hebben medewerkers daarna direct toegang”, zegt Martin Visser, Senior Major Account Executive bij Collibra. Daeter voegt toe: “Dankzij de implementatie van de data catalog zal dit proces aanzienlijk efficiënter geworden.”

ESG-data in een overzichtelijke structuur

Een van de belangrijkste voorbeelden van de toepassing van de data catalog bij Air France-KLM is het beheer van ESG-KPI’s (Environmental, Social, and Governance). Dankzij de data catalog kan Air France-KLM nu vastleggen wat de definities en calculatieregels van ESG-KPI’s zijn. Daardoor heeft iedere medewerker toegang tot dezelfde, eenduidige informatie. Het zorgt daarnaast voor consistente en transparante rapportages.

Toekomstige AI-initiatieven

“Door het metadatamanagement te verbeteren, zorgen we ervoor dat onze data betrouwbaar, goed gedefinieerd en toegankelijk zijn. Daardoor kunnen we nieuwe technologieën beter benutten en onze positie als innovatieve luchtvaartmaatschappij verder versterken”, concludeert Belinda Bryan, Program Manager Data & AI Governance bij Air France-KLM.

Dit geldt volgens de programmamanager ook op het gebied van AI: “Data vormen de kern van elk AI-model, en de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze data zijn van groot belang voor de uiteindelijke uitkomsten van AI.”

Verbeterde datastrategie

Door de integratie van Collibra met SAP-oplossingen kunnen organisaties hun data nog beter structureren en catalogiseren. Deze koppeling maakt het mogelijk om gegevens vanuit verschillende systemen centraal te beheren, waarbij zowel de governance als de compliance gewaarborgd blijven. Dit partnerschap versterkt de datastrategie van organisaties en biedt een solide basis voor toekomstige innovatie en AI-ontwikkeling.