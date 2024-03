Spotify wil je iets leren met videocursussen over muziek en zaken

Spotify biedt ook cursussen aan in zaken doen, in creativiteit en in gezonder leven. Helaas is de mogelijkheid nog niet live in Nederland, want de primeur is ditmaal voor het Verenigd Koninkrijk. De vier categorieën zijn op dit moment de enige mogelijkheden en je moet dan denken aan cursussen in akkoorden leren op de gitaar, songwritingvaardigheden leren en hoe je merchandise kunt maken.

Hey UK! Say hello to courses on Spotify, our new test product for video-based learning. Get ready to dream big and learn bigger with Spotify https://t.co/8EqeYUiSIl

Je kunt als je in het Verenigd Koninkrijk woont dus maar liefst vier verschillende dingen doen op Spotify: muziek luisteren, podcasts luisteren, audioboeken luisteren en online cursussen volgen. Een hele Udemy-cursus is het waarschijnlijk niet, maar als je gewoon een bepaalde basic wil leren, of wil kijken of je er misschien wel in wil doorleren, dan zijn de videocursussen een goede optie om beter bekend te worden met een bepaald onderwerp.

@thurrott is reporting that Spotify is now offering a selection of video courses in the UK to complement music, podcasts, and audiobooks. The learning courses can be watched on desktop and mobile, and Spotify free and Premium users will be able to trial at least two lessons… pic.twitter.com/efHju7i0OL

Geld verdienen

Hoe het ook zij: het is in ieder geval geen heel vreemde stap van het muziekplatform. Ook is het fijn dat het gewoon binnen de bestaande Spotify-app bestaat en je er niet weer een nieuwe app voor nodig hebt. Mocht het naar Nederland komen, dan vind je bovenin het homescherm onder een langwerpig knopje. Dat zal waarschijnlijk nog wel even duren: dat de test alleen in het VK wordt gedaan, zegt wel dat Spotify het vrij rustig aandoet. Tegelijkertijd is het ook nog druk bezig met kijken hoe het meer geld kan verdienen aan zowel zijn gratis als zijn Premium-abonnees zoals dat ook werkte via audioboeken. Je krijgt een stukje gratis en moet dan betalen. Zo moet het ook gaan werken bij de videocursussen: je krijgt twee lessen gratis en moet dan extra betalen om de hele cursus te kunnen kopen.

Om de betaalsystemen van Google en Apple te omzeilen werkt het via e-mail waarmee je dan een cursus kunt kopen en waardoor je dan toegang krijgt tot de cursus. Het klinkt omslachtig, maar het bespaart je een heleboel geld (normaal gaat er 30 procent naar Google en Apple). Interessant om te zien hoe Spotify zijn imperium probeert uit te breiden, maar ondertussen wachten we wel nog steeds op hi-fi: een betere kwaliteit van het geluid van de muziek. Dat is een belofte waar de streamingdienst ons akelig lang op laat wachten. En dat kunnen zelfs deze charmante cursussen niet verdoezelen.