​Spotify laat je nu ook muziekvideo’s bekijken

Terwijl mensen inmiddels steeds vaker afhaken van Spotify omdat het zijn belofte op Hi-Fi maar niet waarmaakt, zien we dat Spotify wel met allerlei andere zaken blijft komen. Denk aan een medium om je levensvragen te beantwoorden (voor de grap natuurlijk) en nu een mogelijkheid die het overduidelijk heeft ontwikkeld met als inspiratie de app van de grote concurrent (en misschien kunnen we sinds de App Store-problemen zelfs wel van vijand spreken): Apple. Spotify voegt voor Nederlandse Premium-gebruikers videoclips toe aan de nummers.

Muziekvideo's op Spotify

Vroeger had je The Box, waar je dan videoclips op kon kijken, maar natuurlijk ook MTV en TMF. Tegenwoordig zien mensen videoclips vooral dankzij social media, Xite en door ze zelf op te zoeken op YouTube. Apple Music heeft de optie al jaren om ook de videoclips bij de nummers te kunnen zien, maar nu krijgt Spotify die mogelijkheid ook. Althans, alleen de mensen die Premium hebben en ook alleen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Polen, Brazilië, Zweden, Colombia, Kenia, Indonesië en de Filipijnen. Helemaal speciaal zoals destijds met het testen van Disney+ zijn we dus niet, maar toch is het tof dat we het nu kunnen uitproberen: het is namelijk nog wel een bètafunctie.

Het is niet zo dat alle muziek die je bekijkt een videoclip heeft, maar reken maar dat de grootste hits hiervan voorzien zijn. Spotify zegt dat er 17.000 videoclips aan de streamingdienst zijn toegevoegd. Als de Macarena daar maar bij zit.. Je hebt het overigens niet automatisch: het wordt sowieso nog uitgerold, dus het kan nog twee weken duren voordat je het hebt. Je herkent de functie vervolgens door de knop Overschakelen naar video. Tik erop en je kunt de videoclip zien, gewoon vanaf begin tot eind. Nu zitten er in nummers vaak een paar shots uit de videoclip die zich dan steeds herhalen: dan is dit toch een stuk waardevoller. Je kunt de video’s zowel liggend als staand bekijken.