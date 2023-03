Spotify probeert menselijker te worden met DJ-modus

Spotify DJ

Het zal zeker niet iedereen aanspreken, want een van de voordelen aan streamingdiensten is dat het juist ‘on demand’ is, wat wil zeggen dat je zelf kiest wat je wil horen. En ja, het is ook wel fijn dat er juist even geen deejay overheen kakelt, want als we dat willen, dan zetten we de radio wel aan, toch? Niet helemaal. Het verschil met de radio is dat je daar niet zelf kiest welke nummers je te horen krijgt. Spotify geeft je nu de kans om zelf een playlist te maken en deze te laten ‘begeleiden’ door een deejay bestaande uit kunstmatige intelligentie.

De bedoeling is dat de streamingdienst hiermee wat vriendelijke wordt, wat menselijker. Maar vooral: heel goed op jou afgestemd. Zo laat Spotify weten: “Het is een AI-DJ in je zak die jou en je muzieksmaak zo goed kent, dat het kan kiezen wat het voor je moet afspelen”. De deejay gaat geen oeverloze verhalen vertellen over hoe hij in de file stond in de ochtend, of politiek gekleurde commentaren geven. Hij zegt gewoon welke artiest en nummer er worden afgespeeld, naast wat nieuwtjes of leuke weetjes over de muziek of artiest. Die weetjes kunnen verschillen, maar in principe zijn er over elke artiest een x aantal weetjes die willekeurig aan je worden verteld.